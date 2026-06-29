Wertentwicklung im Blick 29.06.2026 11:03:13

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin gebracht.

Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 648,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0,1542 Bitcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 185,14 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 28.06.2026 auf 59 569,32 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 9 185,14 USD entspricht einer Performance von +9 085,14 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 28.06.2026 bei 59 569,32 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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