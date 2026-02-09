Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bitcoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.02.2016 notierte Bitcoin bei 378,33 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 2,643 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 186 399,18 USD, da Bitcoin am 08.02.2026 70 520,40 USD wert war. Das entspricht einer Zunahme von 18 539,92 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 124 774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net