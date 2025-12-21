|
Boom oder Blase?: Das hält 2026 für Aktien, Gold und Bitcoin bereit
Für den Dax ging es 2025 steil nach oben, der Goldpreis ging durch die Decke. Bitcoin fiel nach einem starken Start kräftig zurück. Das kommende Jahr dürfte spannend werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
