BRETT Kurs Prognose – Kann der Base Meme Coin seine Korrektur stoppen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung BRETT, die auf der Base-Blockchain von Coinbase basiert, hat in letzter Zeit erhebliche Kursverluste verzeichnet. Anleger und Analysten fragen sich nun, ob der Meme Coin seine aktuelle Korrekturphase überwinden und sich erholen kann. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die möglichen Entwicklungen für BRETT und analysieren, ob der Coin das Potenzial hat, seinen Abwärtstrend zu stoppen und wieder an Fahrt zu gewinnen.

BRETT hat im letzten Monat über 20 Prozent an Wert verloren

Meme Coins zählen heute zu den größten Verlierern am Krypto-Markt, und fast alle der Top Meme Coins verzeichneten innerhalb der letzten 24 Stunden Verluste. Zu den größten Verlierern gehört dabei aktuell der auf der Base Blockchain von Coinbase aufbauende Meme Coin BRETT. Er hat innerhalb der letzten 24 Stunden etwa 3,5 % an Wert verloren und setzt damit die negative Entwicklung der letzten Woche und des letzten Monats fort. Bereits im Wochenvergleich hat BRETT über 11 % an Wert verloren, und im letzten Monat ging es für den Coin sogar über 20 % abwärts.

Quelle: CoinMarketCap.com

Tatsächlich befindet sich der Meme Coin nach dem Erreichen eines Allzeithochs Anfang Juni in einer Korrektur- und Konsolidierungsphase. Damals hatte BRETT kurzzeitig zu den vielversprechendsten Meme Coins im Space überhaupt gehört, nachdem sein Wert sich innerhalb weniger Wochen von circa 0,03 Dollar auf seinen Höchststand von knapp 0,20 Dollar gesteigert hatte. Doch wie so häufig folgte auf diese exponentielle Rallye wieder eine Phase der Schwäche, die BRETT vor etwa drei Wochen auf seinen bisher tiefsten Stand bei knapp 0,10 Dollar zurückfallen ließ. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Coin mit 0,127 Dollar bereits wieder etwas mehr wert als dieser Tiefststand, jedoch kann noch nicht von einer wirklichen Erholung gesprochen werden.

Das Handelsvolumen von BRETT liegt mit lediglich 40 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden auf einem recht geringen Niveau, und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,26 Milliarden Dollar. Das macht ihn zur 63. größten Kryptowährung überhaupt, und unter den Meme Coins nimmt er den siebtgrößten Platz ein. Auf der Base Blockchain von Coinbase bleibt er nach wie vor der größte Meme Coin. Anleger und Analysten fragen sich nun jedoch berechtigterweise, ob BRETT gerade dabei ist, einen Boden zu bilden und sich vom Support-Niveau bei 0,11 Dollar zu etablieren, oder ob dies lediglich eine kurze Verschnaufpause darstellt und der Kurs bald weiter unter die 0,10-Dollar-Marke einbrechen wird.

Support bei 0,11 Dollar muss unbedingt halten

Bezüglich der potenziellen weiteren Kursentwicklung von BRETT sind derzeit vor allem zwei Szenarien realistisch. Das wichtigste Schlüsselniveau in beiden Szenarien ist der 0,11-Dollar-Support, von dem BRETT innerhalb des letzten Monats bereits mehrfach abgeprallt ist. Sollte es dem Coin gelingen, diesen Support zu halten oder möglicherweise gar nicht mehr darauf zurückzufallen, könnte er gerade dabei sein, einen höheren Tiefststand bei 0,125 Dollar zu bilden. Wenn BRETT von diesem Punkt aus jetzt steigen kann, könnte dies das Chartbild wieder in ein positives Licht rücken und eine Erholung in Richtung des 0,15-Dollar-Niveaus einleiten. Das Niveau würde dann den nächsten wichtigen Widerstand darstellen, den es für BRETT zu überwinden gilt. Sollte der Meme Coin auch an diesem Niveau Stärke zeigen, könnte eine weitere Rallye in Richtung 0,18 Dollar, oder vielleicht sogar gleich in Richtung eines neuen Allzeithochs folgen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Für den weiteren Jahresverlauf würde die Entwicklung von BRETT dann maßgeblich von den Entwicklungen im breiteren Krypto-Markt und einer möglichen weiteren Meme-Coin-Rallye abhängen. Sollte eine solche Rallye eintreten, könnte BRETT in einer weiteren Aufwärtsphase noch einmal deutlich höher steigen, möglicherweise bis auf 0,50 Dollar im Jahresverlauf. Auf der anderen Seite besteht jedoch nach wie vor die Gefahr, dass der Coin auf das 0,11-Dollar-Support-Niveau zurückfällt und dieses Mal nicht halten kann. In diesem Fall würde die nächste bedeutende Unterstützung als psychologisch hochrelevanter Preis wahrscheinlich bei 0,10 Dollar liegen und einiges an Unterstützung bieten können. Sollte auch dieses Niveau nicht halten, würde ein Rücksetzer in Richtung des früheren Allzeittiefs bei 0,08 Dollar drohen.

In Anbetracht dessen, dass BRETT trotz allem bereits zu den größten Meme Coins gehört und seine weitere Kursentwicklung zum aktuellen Zeitpunkt mehr als ungewiss erscheint, interessieren sich immer mehr Anleger nun für vielversprechende und jüngere Alternativen aus dem Meme-Coin-Space und speziell aus dem Space der Base Meme Coins. Ein hervorragendes Beispiel für einen solchen Coin ist derzeit DAWGZ vom Meme-Coin-Projekt Base Dawgz.

DAWGZ stellt jetzt eine interessante Investitionsalternative zum Base Meme Coin dar

Der Coin ist derzeit noch nicht an Börsen gelistet und befindet sich in der sogenannten Vorverkaufsphase. In dieser Zeit können Investoren den Coin zu einem stark reduzierten Preis von nur 0,0006725 Dollar pro DAWGZ erwerben. Obwohl der Vorverkauf erst seit einigen Wochen andauert, sind bereits mehr als 2.700.000 Dollar an Investitionen eingegangen.

Eine Besonderheit von DAWGZ ist seine Konzeption als Multi-Chain-Coin, der nicht nur auf der Base-Blockchain, sondern auch auf den Ethereum-, Binance-, Avalanche- und Solana-Blockchains unterstützt wird. Diese vielseitige Unterstützung macht den Coin für Investoren zugänglicher und erhöht die Bekanntheit von Base Dawgz. Die Integration in verschiedene Blockchains und Ökosysteme ermöglicht es unterschiedlichen Communitys, den Coin über ihre bevorzugte Blockchain zu handeln, was die Reichweite und das Potenzial für Anleger erheblich steigert.

Quelle: BaseDawgz.com

Neben der Multi-Chain-Funktionalität von Base Dawgz ist es vor allem der sogenannte “Share-to-Earn”-Mechanismus, der die Bekanntheit und Attraktivität des Projekts für Anleger weiter steigern dürfte. Der “Share-to-Earn”-Ansatz baut auf dem Konzept von “Play-to-Earn” auf, bei dem Spieler durch das Spielen von Krypto-Spielen mit echten Coins belohnt werden. Stattdessen ermöglicht “Share-to-Earn” Anlegern, durch das Teilen von Inhalten zu Base Dawgz auf Social Media und Plattformen wie X echte DAWGZ-Coins zu verdienen. Um teilzunehmen, muss der eigene X-Account mit der Base Dawgz-Website verknüpft werden. Für das Erstellen von Posts und Memes über das Projekt erhalten die Teilnehmer Punkte. Nach Abschluss des Presales werden diese Punkte in DAWGZ-Coins umgewandelt und per Airdrop an das persönliche Wallet gesendet.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.