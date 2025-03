Bullishes Signal bei XRP? Analyst sieht Kurspotenzial trotz SEC-Klage

• Krypto-Analyst mit bullisher Prognose• XRP-Kurs steigt• SEC-Klage und XRP-Spot-ETFs im Blick

Krypto-Analyst bullish

Krypto-Analyst Ali Martinez schrieb am 9. März auf X (ehemals Twitter), dass XRP ein neues Allzeithoch von 5 US-Dollar erklimmen könnte. Er verwies dabei auf ein umgekehrtes "Head-and-Shoulders"-Muster im Tageschart - ein bullisches Umkehrmuster, das oftmals auf eine mögliche Umkehr von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend hindeutet.

If $XRP avoids closing below the head-and-shoulders neckline and breaks above the right shoulder instead, it could invalidate the bearish pattern. This move might trigger a bullish breakout toward $5! pic.twitter.com/f2845kE4UC - Ali (@ali_charts) March 9, 2025

"Sollte der XRP-Kurs nicht unterhalb der Kopf-Schulter-Halslinie schließen und stattdessen über die rechte Schulter ausbrechen, könnte dies das bärische Muster ungültig machen. Diese Bewegung könnte einen bullischen Ausbruch in Richtung 5 $ auslösen!", so Martinez.

Wenige Tage später berichtete er, dass sich XRP "auf einem kritischen Niveau" befinde. "Ein Schlusskurs unter 2 $ würde einen Kopf-Schulter-Zusammenbruch bestätigen und eine mögliche makroökonomische Trendwende signalisieren", so Martinez.

$XRP is at a critical level! Closing below $2 would confirm a head-and-shoulders breakdown, signaling a potential macro trend shift. pic.twitter.com/2l1XioKLfr - Ali (@ali_charts) March 11, 2025

XRP hielt sich jedoch über der wichtigen 2-Dollar-Marke und am 17. März schrieb Martinez, dass XRP im Wochenchart eine Kopf-Schulter-Formation bilde, was die 2-Dollar-Unterstützung markiere. "Diese zu halten ist entscheidend", so Martinez.

$XRP is shaping up a head-and-shoulders on the weekly chart. It spotlights the $2 support. Holding it is crucial. pic.twitter.com/icoVFwbBB9 - Ali (@ali_charts) March 17, 2025

XRP legt zu

Doch XRP hielt sich nicht nur über der 2-Dollar-Marke. Vergangene Woche verzeichnete der Coin sogar einen deutlichen Kurssprung und kletterte zeitweise auf über 2,55 US-Dollar. Zuletzt notierte der Coin noch bei 2,4040 US-Dollar. Damit ist die Kryptowährung zwar noch ein ganzes Stück von ihrem Allzeithoch im Januar dieses Jahres bei rund 3,39 US-Dollar entfernt, konnte innerhalb der letzten drei Monate aber dennoch um 5,5 Prozent zulegen. Damit präsentiert sich XRP deutlich besser als zum Beispiel der Bitcoin, der innerhalb dieses Zeitraums 11,3 Prozent an Wert verloren hat. Für Ethereum ging es in den letzten drei Monaten gar um 42,5 Prozent abwärts. Innerhalb eines Jahres konnte XRP gar um rund 271 Prozent zulegen (Stand: 23.03.2025).

SEC-Klage und XRP-Spot-ETFs im Fokus

Laut Coincierge sei die Stimmung derzeit gut, so würden laut einer Umfrage 88 Prozent der Anleger einen Bullrun erwarten. Ein Treiber für die jüngsten Kursgewinne dürfte wohl die Nachricht gewesen sein, dass das Verfahren der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, das bereits seit 2020 gegen das Unternehmen lief, abgeschlossen sei, wie Ripple-Chef Brad Garlinghouse im Interview mit Bloomberg erklärte. Es sei eine von mehreren Maßnahmen, die in den ersten Wochen der Amtszeit von Donald Trump eingestellt worden seien. "Das gibt Ripple viel Sicherheit", so Garlinghouse vergangenen Mittwoch.

Daneben nimmt das Wettrennen um den ersten XRP-Spot- ETF in den USA an Fahrt auf. Wie BTC-ECHO berichtet, gingen bereits XRP-ETF-Anträge verschiedener Assetmanager bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ein. Die Genehmigung eines XRP-Spot-ETFs in den USA könnte den Preis des Altcoins weiter in die Höhe treiben. Ripple-CEO Brad Garlinghouse zeigte sich im Interview mit Bloomberg jüngst optimistisch für eine ETF-Zulassung. Er glaubt, dass XRP-Spot-ETFs bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen könnten. Daneben zeigt sich der Ripple-CEO zuversichtlich, dass XRP in den digitalen Vermögensbestand des Weißen Hauses aufgenommen wird.

