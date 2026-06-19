Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Chainlink investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Chainlink wurde am 18.06.2023 zu einem Wert von 5,162 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,37 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 18.06.2026 gerechnet (7,998 USD), wäre die Investition nun 154,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,343 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Am 22.08.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net