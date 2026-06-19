|Krypto-Anlage im Blick
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19.06.2026 19:43:13
Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen
Chainlink wurde am 18.06.2023 zu einem Wert von 5,162 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,37 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 18.06.2026 gerechnet (7,998 USD), wäre die Investition nun 154,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,343 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Am 22.08.2025 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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