Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum ist der Altcoin, der in den vergangenen Jahren für starke Kursrenditen gesorgt hat, insbesondere im Zusammenhang mit der Zulassung eines ersten Spot-ETFs. Doch die letzten Wochen sind alles andere als positiv, denn es kommt zu zahlreichen Verlusten, die immer weiter zunehmen. Bitcoin Hyper ist an dieser Stelle genau das komplette Gegenteil. Doch was ist jetzt das bessere Investment? Wir haben ChatGPT gefragt, mit einer eindeutigen Meinung!

Jetzt Bitcoin Hyper näher entdecken!

Ethereum mit starken Kursturbulenzen

Blickt man an dieser Stelle auf die Entwicklung von Ethereum, dann ist in den letzten Tagen und Wochen insbesondere eines zu erkennen: starke Turbulenzen im Kurs, die noch immer anhalten. In den vergangenen sieben Tagen steht der Altcoin beispielsweise bei einem Kursverlust von rund 14 Prozent, was die Entwicklung der vergangenen Wochen bestens widerspiegelt. Direkt daran knüpft eine negative Entwicklung von 20 Prozent in einem Monat an, was das Ausmaß der Verkaufte verdeutlicht. Wichtig dabei ist es anzufügen, dass der aktuelle Preis knapp über 3.000 US-Dollar liegt, was zugleich einen starken Support darstellt. Doch auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben zuletzt eine ähnliche Entwicklung an den Tag gelegt.

Bitcoin Hyper – Was verbirgt sich hinter dem Projekt?

Nicht wenige fragen sich an dieser Stelle, was Bitcoin Hyper darstellt bzw. was sich hinter dem Newcomer am Markt verbirgt? Das ist keine große Überraschung, denn Bitcoin Hyper ist ein vollkommener Newcomer auf dem Markt und noch nicht einmal an einer Kryprobörse gelistet. Unabhängig davon wird dem Presales ein überdurchschnittlich hohes Potenzial zugemessen, insbesondere in den kommenden Monaten. Verdeutlicht wird dies mit einer eingeworbenen Summe von fast 28 Millionen US-Dollar. Doch was verbirgt sich hinter Bitcoin Hyper? Hinter dem Projekt verbirgt sich vereinfacht gesamt ein Team, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stärken des Bitcoins mit technischer Innovation zu verbinden. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Details zu werfen.

Damit die technische Innovation in der Branche gelingt, kommt die sogenannte Bitcoin-L2-Blockchain zum Einsatz, welche als Grundlage für den Token namens $Hyper dient und vorher noch bei keinem anderen Projekt Anwendung gefunden hat. Damit einher gehen einen Vielzahl an Vorteile gegenüber der klassischen Blockchain von Bitcoin, welche als teuer, ineffizient und nur in geringem Maß skalierbar gilt. Dies sind auch die Nachteile, die mit dem Einsatz der neuen technischen Grundlage der Vergangenen angehören. Doch das ist noch nicht alles, denn eine alte Bekannte Meme-Figur sorgt bereits von der ersten Sekunde an für Bekanntheit und Vertrauen. Die Rede ist von Pepe, die zu den beliebtesten Meme-Figuren in der Kryptoszene zählt. Doch kein neues Projekt schafft es zum gewünschten Erfolg, ohne ein schlüssiges und zukunftsgerichtetes Konzept sowie die optimale Verteilung der zur Verfügung stehenden Tokens. Genau dafür hat das Projektteam entscheidende Vorarbeiten geleistet.

Mit nur wenigen Klicks in $HYPER investieren!

Welcher Coin ist für ChatGPT das bessere Investment?

Ethereum gehört zu den Altcoins, die vom Kryptomarkt nicht mehr wegzudenken sind. Die große Wachstumsphase hat der Altcoin mit hoher Wahrscheinlichkeit allerdings bereits hinter sich gelassen, was auch dazu führt, dass ChatGPT den ETH-Token vorrangig als stabiles Investment für die Zukunft wahrnimmt, auch wenn es prinzipiell jederzeit zu Rücksetzern im zweistelligen Prozentbereich kommen kann, was die letzten Wochen deutlich gezeigt haben. Ein starker Wachstums-Token ist Ethereum gemäß ChatGPT allerdings nicht, trotz mittelfristigen Potenzials.

Im Vergleich dazu stellt ChatGPT bei Bitcoin Hyper das Risiko in den Vordergrund, was mit dem jungen Alter und der geringen Marktkapitalisierung einhergeht. Doch gleichzeitig ist es auch ein hoher Wachstumstreiber, denn während sich Ethereum gemäß der KI in den kommenden Jahren verdoppelt, könnte sich der Token von Bitcoin Hyper vervielfachen. Ein realistisches Szenario in diesem Zusammenhang ist ein Anstieg des Kurses um Faktor 10 und größer. Dabei gilt, je früher das Investment getätigt wird in der Presale-Phase, desto höher ist das Wachstumspotenzial.

Jetzt schnell in Bitcoin Hyper investieren?

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört, was auch ChatGPT bestätigt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Altcoins im Bereich von mehreren Milliarden US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Hier geht’s zur Website von Bitcoin Hyper!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.