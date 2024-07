Crazy eTukTuk Taxi: Mit Tempo durch die engen Straßen von Sri Lanka

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einer der größten Märkte ist das Gaming, welches sich durch alle Alters- und Sozialschichten hinweg erstreckt. Neben dem Gaming nimmt der Kryptomarkt einen immer bedeutenderen Platz innerhalb der Finanzmärkte ein, maßgeblich getrieben durch den Bitcoin. Mit eTukTuk tritt nun ein Projekt auf den Markt, was die beiden Welten der Kryptowährungen und des Gaming miteinander verbindet. Der kleine Inselstaat Sri Lanka nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Play-to-Earn – Eine besondere Art der Motivation

Mit Geschwindigkeit durch die Straßen von Sri Lanka lautet das Motto des neuen Onlinespiels, welches sich derzeit in der Entwicklung befindet. Was wie eine einfache Aufgabe klingen mag, stellt sich schnestakll als eine große Herausforderung heraus, denn Sri Lanka ist bekannt für seine oft schmalen und weniger gut ausgebauten Straßen, die kleinen Gassen ähneln. Das Gefährt, mit welchen die Spieler in der Zukunft unterwegs sind, ist ein TukTuk in Form eines Taxis, welches nicht aus dem Straßenbild von Sri Lanka wegzudenken ist.

Bei dem neuen Spiel handelt es sich aber nicht nur um ein herkömmliches Onlinegame. Das Projektteam setzt auf das Prinzip des Play-to-Earn, welches die Spieler für das erfolgreiche spielen belohnt, eine besondere Art der Motivation. Zum Einsatz kommt dabei der $TUK-Token, welcher zugleich der Nativetoken des Projektes eTukTuk darstellt. Die technische Basis dafür liefert die Blockchain von Ethereum, welche eine der sichersten und zugleich beliebtesten in der Kryptoszene ist. Doch was kann mit den $TUK-Tokens alles gemacht werden?

Der $TUK-Token als Nativtoken von eTukTuk

Der ERC 20 Token kann unter anderem dafür eingesetzt werden, um das Spielerlebnis noch individueller zu gestalten. In einem zur Verfügung gestellten Shop innerhalb des Games kann beispielsweise die Farbe bzw. das Aussehen des eTukTuks ganz nach den eigenen Vorstellungen angepasst werden. Der eigenen Kreativität sind dabei nur wenige Grenzen gesetzt. Darüber hinaus kann die Geschwindigkeit deutlich gesteigert werden, was in der Zukunft zu noch mehr Erfolg verhelfen kann.

Neben dem Reinvest in das Spiel wird es zeitnah die Möglichkeit geben, die Tokens in ein Staking-Programm zu investieren, welches für eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt ist. Einerseits wird dadurch die Möglichkeit geschaffen, die eigen Tokens gegen eine Verzinsung anzulegen und andererseits die führen Anleger und Investoren an das Projekt zu binden. Insbesondere die Bindungsmaßnahme ist ein zentraler Baustein, der zu einer Kursstabilität des $TUK-Tokens beitragen kann, nachdem die Listung an einer Vielzahl von Kryptobörsen erfolgreich vollzogen wurde. Das erste Listing wurde bereits am 16. Juli an einer zentralen Kryptobörse erfolgreich durchgeführt. In den Wochen davor war der Kauf der Token ausschließlich im Vorverkauf möglich, in diesem rund 3,6 Millionen US-Dollar investiert wurden.

Die Roadmap von eTukTuk im Überblick

An dieser Stelle lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die bisherige Roadmap von eTukTuk zu werfen, welche insgesamt vier Etappen umfasste. Der Startschuss in das Projekt hinein ist mit dem erfolgreichen Launch der Website von eTukTuk gefallen, über die auch der vollständige Kaufprozess der $PEPU-Tokens abgewickelt wird. Darüber hinaus stand während der ersten Projektphase der Start der ersten Marketingaktivitäten im Fokus, gefolgt von der initialen Auflage der Profile in den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf „X“. Im gleichen Zeitpunkt startete die Entwicklung des eTukTuk-Games, welche mittlerweile fast ihren Abschluss gefunden hat.

In der zweiten Projektphase stand die Ausweitung des Marketings im Zentrum, welches einen Schwerpunkt bis heute auf die sozialen Medien legt, aus gutem Grund. Marketing in den sozialen Medien zählt einerseits als kosteneffizient und erreicht zugleich oftmals eine größere Reichweite als klassisches Marketing durch Werbeanzeigen. Ein weiter Pluspunkt liegt im organischen Wachstum sowie der Bindung der eigenen Community. Dem Projektteam wird damit die Möglichkeit gegeben, unmittelbar an die eigene Community informieren zu können. Neben den sozialen Medien rücken gezielte Nachrichtenbeiträge und Infovideos innerhalb der Kryptozene in den Vordergrund.

Den Abschluss der zweiten Projektphase bildete schlussendlich das Listing des $TUK-Token an einer ersten Kryptobörsen. Dabei soll es allerdings nicht bleiben, denn das Projektteam verhandelt bereits mit dezentrale Kryptobörsen um ein Listing, über welche der Großteil des Volumens am Kryptomarkt gehandelt wird. Daran schließt unmittelbar der nächste Meilenstein an, in dem die Beta-Version des P2E-Games den frühen Käufern zur Verfügung gestellt wurde. Das Ziel war es, erste Erfahrungswerte zu sammeln, um das Spiel noch besser gestalten zu können. Im Zuge des Börsenlistings erfolgte gleichzeitig der Launch der Vollversion, welche mittels einer App im Playstore von Google oder den Appstore von Apple heruntergeladen werden kann. Eine Onlineversion, welche über den Browser aufgerufen werden kann, wird zudem zeitnah folgen.

Die zentrale Frage, die sich an diesem Punkt stellt ist die, ob sich ein Kauf des $TUK-Tokens als lohnend herausstellen könnte oder nicht. In den Vordergrund rückt dabei die Community, die durch das Marketing Schrittweise aufgebaut werden konnte und auch weiterhin aufgebaut wird. Darüber hinaus steht der $TUK-Token in Verbindung mit einem P2E-Game, welches dem Token einen Mehrwert verleiht, anders als eine Vielzahl an Krypto-Projekten, die auf den Markt drängen. Der Kauf selbst zum aktuellen Zeitpunkt in zwei verschiedenen Formen abgewickelt werden, entweder über die zentrale Kryptobörse oder über die Projektseite von eTukTuk. Doch wie kann der Kauf über die Projektwebsite erfolgen?

In einem ersten Schritt ist es notwendig, ein kompatibles Wallet mit der Projektseite zu verbinden. Dazu stehen mehrere zur freien Auswahl und sind auf der Website von eTukTuk verlinkt. Ist das Wallet ausgewählt und verbunden, ist nur noch die Eingabe des gewünschten Betrags notwendig, der in $TUK investiert werden soll. Als Zahlungsmittel, um den Kauf final abzuschließen, steht unter anderen USDT, BNB und Kreditkarte zur Verfügung. Die Bereitstellung der Tokens erfolgt unmittelbar im Abschluss auf das verbundene Wallet.

