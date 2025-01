Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar etwas nach

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken.

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0482 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Deutlichere Kursverluste aus dem frühen Handel konnte der Euro zum größten Teil wettmachen.

Konjunkturdaten aus Deutschland sind zu Beginn der Handelswoche besser als erwartet ausgefallen. Im Januar hat sich die Stimmung in den Unternehmen der größten Volkswirtschaft der Eurozone stärker als erwartet aufgehellt. Das ifo-Geschäftsklima war um 0,4 Punkte auf 85,1 Punkte gestiegen, während Analysten im Schnitt 84,8 Punkte erwartet hatten.

Die Kursbewegung nach der Veröffentlichung der ifo-Daten hielten sich am Devisenmarkt in Grenzen. Der Euro konnte die Kurserholung der vergangenen Handelswoche vorerst nicht fortsetzen. Am Markt richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf wichtige Zinsentscheidungen, die im Verlauf der Woche auf dem Programm stehen.

Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen dürfte. Am Donnerstag wird dagegen fest mit einer erneuten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

