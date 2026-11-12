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Stimmungsindikator 12.11.2026 06:23:00

Delphi Digital: Auf diese Weise lassen sich Krypto-YouTube-Kanäle fürs Markttiming nutzen

Delphi Digital: Auf diese Weise lassen sich Krypto-YouTube-Kanäle fürs Markttiming nutzen

Krypto-YouTube-Kanäle zeichnen ein gutes Bild der Anlegerstimmung. Daher eigenen sich entsprechende Daten auch dazu, den Markt zu timen, ermittelte das Kryptoforschungsunternehmen Delphi Digital.

• Entwicklung bei Krypto-YouTube-Kanälen zeigt Stimmung in der allgemeinen Bevölkerung
• Interesse an Krypto gemesse an Aufrufzahlen
• Professionelle Investoren nutzen Kleinanlegerstimmung als Gegenindikator

Angesichts der Volatilität an den Börsen ist die Bestimmung des bestmöglichen Handelszeitpunkts ein wichtiger Erfolgsfaktor für Investoren. Zur geschickten Wahl des richtigen Zeitpunkts für Kryptokäufe oder -verkäufe eignet sich laut Delphi Digital recht gut eine Analyse des Zuschauerverhaltens beliebter kryptobezogener YouTube-Kanäle. Denn dies könne Einblicke in die Stimmung von Kleinanlegern und bevorstehende Markttrends bieten.

Krypto-YouTube-Kanäle sind Stimmungsindikatoren

Daten wie die Anzahl der Stunden, in denen kryptobezogene YouTube-Kanäle geschaut werden und die Abonnentenzahl für solche Kanäle eigenen sich als Stimmungsindikator, wie die allgemeine Bevölkerung über den Kryptomarkt denkt, und um wichtige Markthochs und -tiefs vorherzusagen.

"Die Analyse des Verhältnisses zwischen den durchschnittlichen wöchentlichen Ansichten und dem Wachstum bzw. Rückgang der Abonnenten beliebter kryptobezogener YouTube-Kanäle sollte mehr Aufschluss über das Engagement der Kleinanleger geben", schrieb Delphi-Forschungsanalyst Priyansh Patel laut "CoinDesk" in einer Mitteilung an Kunden. Weiter erklärte er darin: "Die Verwendung dieser alternativen Messgrößen ist zwar bei weitem nicht perfekt, bietet aber einen wertvollen Einblick in die Marktentwicklung und die Auswirkungen der Beteiligung von Privatanlegern".

Gegenindikator

Kleinanleger sind in der Regel die Letzten, die auf eine Rally aufspringen oder den Markt auch wieder verlassen. Dabei beruhen ihre Entscheidungen oft auf frei zugänglichen Informationsquellen wie zum Beispiel YouTube-Kanäle. Folglich kann ein Zuschauerzuwachs bei diesen Kanälen ebenso wie beispielsweise Google-Suchtrends als Gegenindikator betrachtet werden.

Gerade erfahrene Händler und professionelle Vermögensverwalter nutzen solche Stimmungsindikatoren, die sich an Kleinanlegern orientieren, als Gegenindikatoren. Sie kaufen, wenn die Stimmung der Kleinanleger zu pessimistisch ist, und verkaufen, wenn deren Stimmung zu optimistisch ist.

Wie die Entwicklung der Aufrufe und Abonnentenzahlen beliebter Kanäle in der Vergangenheit tatsächlich die Krypto-Boom-Bust-Zyklen nachgeahmt haben zeigt Delphi an folgendem Beispiel: So hat die wöchentliche Zunahme der Abonnenten- und Zuschauerzahlen von "The Moon" und "Ivan on Tech" Anfang 2021 ihren Höhepunkt erreicht, just zu dem Zeitpunkt als der Bitcoin erstmals über die 60.000-US-Dollar-Marke kletterte und schon bald darauf auf 30.000 Dollar einbrach.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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