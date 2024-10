Der Druck auf China wächst – Große Chance für Kryptowährungen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

China ist bereits seit den Anfängen von Kryptowährungen ihnen pessimistisch gegenüber gestimmt. Der Druck wird allerdings auf die Wirtschaftsmacht immer größer, denn in den wichtigen Wirtschaftszonen der USA und Europa steigt die Nachfrage nach Kryptowährungen kontinuierlich an. Besteht damit die Chance, dass sich China Stück für Stück öffnet und damit den Kryptomarkt in eine ganz neue Sphäre hebt? Alle Einzelheiten dazu finden sich in diesem Beitrag.

China und seine restriktive Haltung zu Kryptowährungen

Es ist kein Geheimnis, dass die Regierung von China eine sehr kritische Haltung gegenüber Kryptowährungen vertritt. Nachdem sich der Kryptomarkt im Jahre 2017 in einem starken Bullrun befand, sperrte sich China vollkommen. Seit dem Jahre 2017 sind Kryptobörsen und genauso ICOs vollständig verboten. Im Jahre 2021 erfolgte sogar nochmal eine Verschärfung der Regeln, denn seitdem sind jegliche Transaktionen von Kryptowährungen illegal und damit strafbar in China. Das Verbot wurde mit dem Schutz der Finanzstabilität, der Bekämpfung von Geldwäsche und dem Schutz der Verbraucher vor spekulativen Risiken begründet. Hinzu kam ein vollständiges Verbot des Minings.

Während der Kryptomarkt in den USA und Europa seine besten Phasen erlebte, schottete sich China faktisch immer weiter ab. Doch nicht alle Menschen in China hielten sich an das Verbot, denn mithilfe von VPNs und ähnlichen Tools versuchten zuletzt zunehmend Einhemische die Verbote zu umgehen. Die steigende Nachfrage sieht auch der ehemalige Finanzminister der Volksrepublik namens Lou Jiwei. Wie öffentlich wurde, fordert er im Rahmen eines Forums die Regierung in Peking auf, Kryptowährungen genauer zu untersuchen. Dabei fügte er an, dass zwar Risiken wie Volatilität und Geldwäsche mit Kryptowährungen einhergehen, aber dies mit Regulierung statt mit Verboten zu lösen ist.

Bitcoin-Spot-ETF als Gamechanger?

Ein zentraler Punkt ist der Bitcoin-Spot-ETF, der zu Beginn des Jahres initial in den USA durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt wurde. Insbesondere die institutionellen Investoren sind es, die vom Bitcoin-Spot-ETF in den USA am deutlichsten profitieren. Das ist auch der Punkt, der die Regierung von China am meisten unter Druck setzt, denn China verliert in diesem Bereich im internationalen Wettbewerb. Unternehmen, die in China nicht in Kryptowährungen investieren können, zieht es zunehmend in die USA bzw. nach Europa, wo alternative Angebote parat stehen. Doch es sind nicht nur finanzielle Aspekte, denn China droht ebenso, technologischen Fortschritt zu verlieren.

Ein vollkommen konträres Beispiel ist an dieser Stelle HongKong, denn der Stadtstaat arbeitet daran, ein Weltzentrum für digitale Vermögenswerte zu werden. China steht damit an einem entscheidenden Punkt. Entweder die Regierung öffnet sich zunehmend für die Technologie rund um Kryptowährungen, oder sie könnte von Tag zu Tag immer weiter ins Hintertreffen geraten. Entscheidet sich die Regierung allerdings, tatsächlich zunehmend eine Offenheit gegenüber Kryptowährungen zu zeigen, könnte dies die Gesamtnachfrage nach Kryptowährungen deutlich anziehen lassen, was auch die Kurse deutlich in Richtung Norden treiben könnte.

