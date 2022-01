Devisen: Euro im US-Handel wenig bewegt - weiter unter 1,13 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späteren US-Handel nur wenig bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung kurz nach dem Börsenstart in New York unter 1,13 US-Dollar gefallen war, wurde sie rund eine Stunde vor dem Wall-Street-Schluss mit 1,1298 Dollar gehandelt.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt zuvor auf 1,1355 (Freitag: 1,1326) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8807 (0,8829) Euro./ck/he