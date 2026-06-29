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29.06.2026 20:57:38
Devisen: Euro steigt im US-Handel noch etwas weiter
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel noch etwas weiter zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1428 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte sie noch knapp unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1406 (Freitag: 1,1401) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8771) Euro./ck/he
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1426
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0,0042
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0,37
|Japanischer Yen
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185,01
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0,8300
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0,45
|Britische Pfund
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0,8619
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-0,0008
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|Schweizer Franken
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0,9224
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|Hongkong-Dollar
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8,9588
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0,35
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