Devisen: Euro verringert Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im US-Handel seinen Rückstand aus dem europäischen Geschäft etwas verringert. Zuletzt kostete ein Euro 1,1199 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1177 (Dienstag: 1,1269) Dollar festgesetzt.

Die erneut verschärfte Lage am französischen Anleihemarkt belastete den Euro. Der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, sagte dazu, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen./edh/jsl/he