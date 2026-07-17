Devisen: Eurokurs bewegt sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1440 Dollar. Er bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1435 (Donnerstag: 1,1467) US-Dollar fest.

"Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar oberhalb der 21-Tagelinie (1,1417) festsetzen können," schreiben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Dies sei auch damit zu erklären, dass der US-Renditevorteil in letzter Zeit über den gesamten Laufzeitbereich abgeschmolzen sei. Aber von einem "Befreiungsschlag" für den Euro könne nicht gesprochen werden.

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg sehen die Experten eine Art Gewöhnungseffekt. "Marktteilnehmer haben sich an dieses Szenario bereits gewöhnt, denn von einer deutlich erhöhten Risikoaversion kann derzeit nicht gesprochen werden", so die Helaba. Bei neuen massiven Angriffen auf den Iran haben die USA nach Medienberichten auch Infrastruktur beschädigt. Bis zum frühen Freitagmorgen bombardierte das US-Militär eine Reihe von Zielen. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen. Merkliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt hatte es nicht.

Die im Tagesverlauf veröffentlichten Konjunkturdaten sorgen kaum für Ausschläge. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni abgeschwächt. Die Jahresrate fiel von 3,2 Prozent auf 2,8 Prozent. Es wurde hier aber lediglich eine erste Schätzung bestätigt. Die EZB strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die Notenbank dürfte daher laut Ökonomen im weiteren Jahresverlauf die Leitzinsen nochmals anheben. Auf der Sitzung am kommenden Donnerstag wird allerdings eine Bestätigung des Leitzinses erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85098 (0,84873) britische Pfund, 185,65 (185,99) japanische Yen und 0,9228 (0,9250) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 3994 Dollar. Das waren rund 18 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he