Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1606 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1606 (Montag: 1,1698) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8616 (0,8548) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87170 (0,87390) britische Pfund, 182,98 (184,19) japanische Yen und 0,9107 (0,9117) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1551
-0,0137
-1,17
Japanischer Yen
182,292
-1,6580
-0,90
Britische Pfund
0,8704
-0,0016
-0,19
Schweizer Franken
0,9086
-0,0022
-0,24
Hongkong-Dollar
9,0078
-0,1338
-1,46
Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- US-Börsen mit Kursrutsch -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

