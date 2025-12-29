|
29.12.2025 16:10:38
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1766 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1766 (Mittwoch: 1,1787) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8484) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87290) britische Pfund, 183,97 (183,83) japanische Yen und 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1756
|
-0,0016
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
183,568
|
-0,7220
|
|
-0,39
|Britische Pfund
|
0,8715
|
-0,0010
|
|
-0,11
|Schweizer Franken
|
0,9287
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1395
|
-0,0091
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.