Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1766 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1766 (Mittwoch: 1,1787) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8484) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87290) britische Pfund, 183,97 (183,83) japanische Yen und 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1756
-0,0016
-0,14
Japanischer Yen
183,568
-0,7220
-0,39
Britische Pfund
0,8715
-0,0010
-0,11
Schweizer Franken
0,9287
-0,0004
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1395
-0,0091
-0,10
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

