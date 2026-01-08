08.01.2026 20:42:38

Devisen: Eurokurs gibt weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Währungsgeschäft auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gefallen. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1675 (Mittwoch: 1,1684) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8565 (0,8558) Euro gekostet.

Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen./bek/men

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

