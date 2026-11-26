NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im weiteren Handelsverlauf seine kleinen Gewinne wieder abgegeben und sich dann kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 US-Dollar. Am Nachmittag noch war sie bis knapp unter 1,10 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt schließlich auf 1,0975 (Mittwoch: 1,0935) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9111 (0,9144) Euro. Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen, denn in den USA wird Thanksgiving gefeiert./ck/mis