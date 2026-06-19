19.06.2026 16:23:38

Devisen: Eurokurs stabilisiert sich zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nach deutlichen Verlusten im Verlauf der Handelswoche vorerst stabilisiert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1463 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1467 (Donnerstag: 1,1461) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8720 (0,8725) Euro.

Zuvor hatten Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA dem Dollar Auftrieb verliehen, nachdem die US-Notenbank Fed die Inflationsprognose deutlich erhöht und der neue Fed-Chef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben hatte. Mit der Dollar-Stärke war der Euro am Mittwoch und Donnerstag mehr als einen Cent gefallen, bevor sich der Euro kurz vor dem Wochenende stabilisieren konnte.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem sind die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fallen als Impulsgeben aus.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86653 (0,86638) britische Pfund, 184,88 (184,44) japanische Yen und 0,9248 (0,9218) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.150 Dollar. Das waren rund 60 Dollar weniger als am Vortag./jkr/men

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Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1465
0,0008
0,07
Japanischer Yen
184,92
-0,0700
-0,04
Britische Pfund
0,8665
-0,0016
-0,18
Schweizer Franken
0,9258
0,0036
0,39
Hongkong-Dollar
8,9873
0,0073
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Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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