Diese drei Alternativen bieten sich zu Solana und Co. an

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen ist es am Kryptomarkt zu deutlichen Kursverlusten gekommen, die in den letzten Tagen deutlich abgenommen haben. Übergreifend steht der Kryptomarkt damit weitestgehend stabil da. Doch die große Frage ist, in welche Kryptowährungen man zum aktuellen Zeitpunkt vorzugsweise investieren sollte? Neben den klassischen Altcoins gibt es derzeit insbesondere drei, die noch zu den Geheimtipps am Markt zahlen, bevor sie bald der breiten Masse zugänglich sein werden.

Bitcoin Bull: Die Alternative zum Bitcoin

Bitcoin Bull zählt derzeit zu den besten Alternativen, insbesondere dann, wenn man mit einem Investment in den klassischen Bitcoin liebäugelt. Doch das Potenzial, welches sich hinter dem Newcomer verbirgt, ist um ein Vielfaches höher einzustufen. Das Ziel der Initiatoren hinter dem Meme-Projekt ist es, die gesamte Community vom langfristigen Erfolg profitieren zu lassen, anders als nur einige Trader, die den optimalen Einstieg gefunden haben. Im Zentrum stehen u.a. eine Vielzahl an Airdrops und Burn-Events, die dafür sorgen, dass der Kurs des jungen BULL-Token langfristig ansteigt.

Darüber hinaus wird den Käufern ein attraktives Staking-Programm geboten, in das die erworbenen Token unmittelbar investiert werden können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sorgt ein Investment in das Staking-Programm für eine jährliche Rendite in Höhe von rund 114 Prozent. Mit einem Anstieg des investierten Kapitals ist zwar davon auszugehen, dass die jährliche Rendite etwas abnehmen wird, dennoch wird sie aller Voraussicht nach langfristig über derer von klassischen Altcoins liegen, die nicht selten im einstelligen Prozentbereich liegen. Das Beste dabei ist, dass der Token noch nicht einmal an einer Kryprobörse gelistet ist, sondern das Börsenlisting erst noch bevorsteht.

Jetzt Bull Bitcoin näher entdecken

Best Wallet: Das neue innovative Wallet für Kryptowährungen

Mit Best Wallet ist kürzlich ein neues und zugleich innovatives Projekt gestartet, das den Markt rund um Wallets im Krypto-Umfeld deutlich optimieren möchte. Das neue Wallet wird eine Vielzahl an Funktionen bieten, beginnend vom klassischen kaufen, halten und tauschen von Kryptowährungen bis hin zum einfachen Zugang zu zahlreichen Krypto-Presales, die auf der Blockchain von Best basieren. Darüber hinaus sind für die Zukunft noch zahlreiche weitere Funktionen geplant, die den Erfolg des Projektes langfristig garantieren sollen. Best DEX sowie eine Transformation zum Zahlungsmittel für den Alltag sind dabei nur zwei Beispiele.

Dabei gilt es anzufügen, dass das Projektteam bereits im frühen Stadium eine eigene App an den Markt gebracht hat, um die Nutzung deutlich einfacher zu gestalten und intuitiv zugleich. Im Mittelpunkt des Projektes steht der BEST-Token, der zugleich den Native-Token des Projektes darstellt. Aller Voraussicht nach findet das Börsenlisting bereits im Verlauf der kommenden Woche statt, wodurch Eile beim Investieren geboten ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token bei verhältnismäßig günstigen 0,024425 US-Dollar. Langfristig reichen die Prognosen bis zu 2,44 US-Dollar, bereits im kommenden Jahr. Aus einem Investment von 100 Euro würden so rund 10.000 Euro werden.

Hier geht’s zur Website von Best Wallet

Solaxy erreicht 27,5 Millionen US-Dollar

Solaxy gehört zu den Presales, die bereits als fortgeschritten gelten. Das verdeutlicht das aktuell eingeworbene Volumen von mehr als 27,5 Millionen US-Dollar, Tendenz steigend. Gleichzeitig verdeutlicht solch eine hohe eingeworbene Summe innerhalb von nur wenigen Wochen, wie gut der Presale in der Krypto-Community ankommt. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse derart hoch ist? Der Hauptgrund dafür liegt in der Technologie begründet, denn mithilfe der Solaxy-Technologie werden die Vorteile von Solana genutzt und die Nachteile bestmöglich ausgeglichen. Zu den Nachteilen zählten zuletzt unter anderem Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in Skalierbarkeit.

Im Zentrum des Presales steht der Solaxy-Token, dessen Meme-Figur stark an PEPE angelegt ist und damit direkt vom ersten Moment an Vertrautheit ausstrahlt. Investiert man in den Meme-Coin und möchte die Coins in ein Staking-Programm investieren, dann steht dem eine Rendite von derzeit von aktuell 148 Prozent im Jahr gegenüber. Generell gilt es allerdings auch bei diesem Presale zu beachten, dass der Preis eines Tokens regelmäßig bis zum Börsenlisting weiter ansteigt, daher ist auch hier Schnelligkeit gefordert. Derzeit steht der Token bei einem Kurs von 0,001672 US-Dollar, womit dieser für alle erschwinglich ist.

Jetzt in den Meme-Coin Solaxy investieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.