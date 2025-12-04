Dogecoin Kurs Prognose: 1 US-Dollar im Januar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Dogecoin gehört zu den Altcoins, die über die vergangenen Jahre die größten Kursgewinne verbucht haben. Doch so schnell wie die Kursgewinne entstehen, kann es genauso schnell in die entgegengesetzte Richtung gehen, was die vergangenen Wochen verdeutlicht haben. Doch wie könnte es jetzt für den Meme-Coin weitergehen? Kommt es möglicherweise zum Anstieg auf einen Kurs von 1 US-Dollar bereits im Januar oder kommt es möglicherweise doch ganz anders? Wir haben die Situation rund um den Dogecoin analysiert und in diesem Beitrag die passenden Antworten parat.

Dogecoin mit deutlichen Verlusten

Die vergangenen Tage haben beim Dogecoin dazu geführt, dass der Altcoin herbe Verluste für sich zu verbuchen hatte. Blickt man an dieser Stelle auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht ein Minus im Kurs von rund 3,5 Prozent zu Buche. Direkt daran knüpft eine negative Entwicklung von 6,5 Prozent innerhalb von einem Monat unmittelbar an. Da gilt es allerdings anzufügen, dass die Verluste zeitweise noch viel höher gelegen haben und an 30 Prozent heranreichten. Derzeit steht der Dogecoin bei einem Preis von etwa 0,149 US-Dollar.

Mit solch einer Entwicklung steht der Dogecoin allerdings keineswegs alleine da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben in den vergangenen Wochen eine sehr ähnliche Entwicklung vollzogen. Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der von über 100.000 US-Dollar drohte, auf den Support von 80.000 US-Dollar zurückzufallen. Für Ethereum ging es binnen weniger Tage von rund 3.500 US-Dollar auf 2.750 US-Dollar zurück, was das Ausmaß der negativen Stimmung am Krypromarkt verdeutlicht. Mittlerweile steht allerdings auch Ethereum wieder bei knapp über 3.000 US-Dollar. Doch was führte zu den herben Verlusten beim Dogecoin?

Die Gründe für die Verluste beim Dogecoin im Überblick

In erster Linie war es die schlechte Marktstimmung, die dazu führte, dass es für den Dogecoin und zahlreiche andere Kryptowährungen bergab ging. Der ursprüngliche Auslöser war dafür die Fed, in Hinblick auf zukünftige Zinssenkungen. Direkt daran anknüpfend zogen sich immer mehr Anleger und Investoren aus den großen Altcoins zurück, was dazu führte, dass zahlreiche Long-Positionen aufgelöst wurden und eine regelrechte Lawine ins Rollen geraten ist. Die Auswirkungen waren unmittelbar beim Dogecoin zu spüren, in Verbindung mit hohen zweistelligen prozentualen Verlauten. Die Historie hat bereits mehrfach gezeigt, dass es besonders die Meme-Coins am Markt sind, die am stärksten von Verlusten betroffen sind. Doch könnte es jetzt auf 1 US-Dollar gehen?

Dogecoin bald bei 1 US-Dollar?

Die Euphorie in der Community des Dogecoins ist keineswegs verloren gegangen. Die Vorstellung, dass der Dogecoin bereits im Januar auf 1 US-Dollar steigen könnte, ist allgegenwärtig. Der Grund dafür ist die Annahme, dass zahlreiche Anleger und Investoren die Gunst der Stunde nutzen, um neu in den Meme-Coin zu investieren. Darüber hinaus besteht noch weiterhin Hoffnung, dass es zur Auflage eines ersten Spot-ETFs auf der Basis von Dogecoin kommt. Realistisch betrachtet wird es der Dogecoin allerdings äußerst schwer haben, bereits im Januar 1 US-Dollar zu erreichen. Zugewinne im zweistelligen Prozentbereich sind jedoch gemäß der Ansicht von Anlegern und Investoren als realistisch zu erachten.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zm Dogecoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 30 Millionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

