Dogecoin Kurs Prognose – droht erneuter Rücksetzer unter 0,10 Dollar Support?

Während den letzten Tage hat der Kryptomarkt eine Korrekturphase durchlaufen, die auch Dogecoin stark getroffen hat. Nachdem der Kurs von Dogecoin innerhalb von 24 Stunden um knapp 5 % gefallen ist, nähert er sich gefährlich dem wichtigen Support bei 0,10 Dollar. Anleger fragen sich nun, ob der Kurs weiter fallen wird oder ob Dogecoin eine Erholung erleben könnte. Die bevorstehende Entwicklung des Kurses wird entscheidend für die kurzfristige Zukunft des Coins sein.

DOGE erlebte heute wie restlicher Kryptomarkt eine erneute Korrektur

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich seit mehreren Tagen in einer Korrekturphase, wobei auch heute ein Rückgang von über 2 % zu verzeichnen war. Besonders hart getroffen wurden die Meme-Coins, deren Marktkapitalisierung heute um über 5 % sank und jetzt insgesamt bei nur noch 41,9 Milliarden Dollar liegt. Innerhalb der letzten 24 Stunden fielen die Kurse von Coins wie SHIB, PEPE, WIF und BONK um 3-10 %. Auch der führende Meme-Coin DOGE verzeichnete Verluste. Sein Wert fiel innerhalb der letzten 24 Stunden um knapp 5 %. Gestern lag der Kurs noch bei 0,114 Dollar, fiel aber über Nacht auf 0,106 Dollar. Damit nähert sich Dogecoin dem wichtigen Support bei 0,10 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Die Marktkapitalisierung von Dogecoin fiel auf 15,57 Milliarden Dollar. Trotz dieser Rückschläge bleibt Dogecoin der größte Meme-Coin und rangiert auf Platz 8 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Das Handelsvolumen von Dogecoin liegt derzeit bei nur 700 Millionen Dollar innerhalb der letzten 24 Stunden, was im Vergleich relativ gering ist.

Interessanterweise hatte Dogecoin in der ersten Monatshälfte eine Erholungsphase erlebt, in der er den 0,10 Dollar-Widerstand überwinden und sogar auf über 0,14 Dollar steigen konnte. Viele Anleger hofften, dass der Coin an die Rallye aus dem März anknüpfen könnte, als er zwischenzeitlich auf 0,22 Dollar gestiegen war. Angesichts der jüngsten Korrektur fragen sich Anleger nun jedoch, ob die Rallye von Dogecoin vorerst vorbei ist oder ob noch Chancen auf eine Erholung bestehen.

0,10 Dollar Support muss halten, um Bull Run möglich zu machen

Die Frage, ob Dogecoin in den kommenden Tagen eine Rallye erleben oder weiter korrigieren wird, hängt maßgeblich davon ab, ob der Coin das wichtige Unterstützungsniveau von 0,10 Dollar halten kann. Sollte Dogecoin unter dieses Niveau fallen, würde sich das Chartbild erheblich verschlechtern, und die Chancen auf eine baldige Rallye würden erheblich sinken. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zum nächsten Support bei 0,075 Dollar realistisch. Ein tieferer Fall würde viele Analysten und Anleger überraschen und könnte Dogecoin in einen längeren Bärenmarkt stürzen.

Quelle: TradingView.com

Andererseits besteht berechtigte Hoffnung, dass Dogecoin das 0,10-Dollar-Niveau verteidigen kann. Ein erfolgreicher Halt könnte zu einem doppelten Boden führen und die Möglichkeit einer Erholung bieten. Sollte dies gelingen, wäre das nächste Ziel das jüngste Hoch bei 0,14 Dollar. Ein Überwinden dieses Niveaus würde die Chancen auf eine langfristige Rallye deutlich erhöhen. Weitere wichtige Widerstände wären dann bei 0,18, 0,20 und 0,22 Dollar zu finden. Um jedoch an das Allzeithoch von über 0,54 Dollar aus dem Bullenmarkt 2021 anzuknüpfen, müsste Dogecoin noch einen weiten Weg zurücklegen.

Aufgrund der aktuellen Unsicherheit am Markt interessieren sich viele Anleger nun für alternative Meme-Coins, die noch vor ihrer ersten großen Rallye stehen und daher potenziell mehr Aufwärtspotenzial bieten. Ein aktuelles Beispiel für einen solchen Coin ist PLAY vom Play-to-Earn-Krypto-Projekt PlayDoge.

Investitionsalternative PlayDoge stellt sich gegen Negativtrend und generiert im PreSale Millionen

Das Play-to-Earn-Krypto-Projekt PlayDoge ist ein Spiel, das die Pixelgrafik und den Charme der Neunzigerjahre aufgreift, um das beliebte Tamagotchi-Spielprinzip in die digitale Krypto-Welt zu übertragen. In diesem Spiel kümmern sich die Nutzer um ihr virtuelles Haustier, sorgen dafür, dass es gefüttert wird, Unterhaltung und Training erhält und genug schläft. Zusätzlich können sie sich durch zahlreiche Minispiele und klassische 8-Bit-Side-Scrolling-Abenteuer spielen. Für ihre Bemühungen werden die Spieler in Form der eigenen Kryptowährung, dem PLAY-Coin, belohnt. Die Coins können im Spiel reinvestiert oder nach dem offiziellen Börsenstart von PlayDoge an Krypto-Börsen gehandelt oder verkauft werden. Der finanzielle Anreiz motiviert die Spieler, das Spiel intensiv zu spielen.

Quelle: PlayDoge.io

Aktuell befindet sich PlayDoge noch im Pre-Sale, was interessierten Investoren die Möglichkeit bietet, vor dem offiziellen Marktstart zu vergünstigten Konditionen zu investieren. Bislang wurden auf diesem Weg bereits fast 6 Millionen Dollar an Finanzierung für das Projekt gesammelt. Derzeit kann PLAY zum Vorteilspreis von 0,00525 Dollar mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte erworben werden. Zusätzlich können die erspielten oder erworbenen Coins in den Staking-Vertrag von PlayDoge eingezahlt werden, wodurch eine jährliche Staking-Rendite von bis zu 79 % erzielt werden kann.

Die Fusion des nostalgischen Tamagotchi-Prinzips mit modernen Krypto-Anreizen macht PlayDoge zu einem vielversprechenden Projekt im Play-to-Earn-Sektor. Durch den finanziellen Anreiz und die Möglichkeit, durch das Spielen echte Kryptowährungen zu verdienen, wird PlayDoge sowohl für Krypto-Enthusiasten als auch für Gelegenheitsspieler attraktiv.

