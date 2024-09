Dogecoin mit zweistelligen Verlusten – Ist das Ende nah?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einst gehörte der Dogecoin zu den Top-Performern am Kryptomarkt, insbesondere im Jahre 2021, als viele Kryptowährungen ein neues Allzeithoch erreichten. Davon ist in den letzten Tagen und Wochen allerdings nichts mehr zu erkennen, denn der Meme-Coin verlor im zweistelligen Prozentbereich an Wert.und damit mehr, als viele andere Meme-Coins und Altcoins. Ist damit das Ende des Dogecoins nahe?

Dogecoin mit 21 Prozent Verlust in einem Monat

Innerhalb des vergangenen Monats verlor der Dogecoin deutlich an Wert, um genauer zu sein, um 21 Prozent. Auf dem Chart von sieben Tagen sieht es nicht wesentlich besser aus, mit Verlusten, die bei 11,5 Prozent liegen. Damit zeigt sich, dass die verlustreiche Phase keineswegs beendet ist, sondern es noch viel schlimmer kommen könnte. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 14,72 Milliarden US-Dollar, was für Platz 8 unter allen Kryptowährungen reicht, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung.

Verantwortlich für die Verluste ist die allgemeine Marktschwäche am Kryptomarkt, welche aktuell durch hohe Verkaufsvolumen sowie die Angst vor weiteren massiven Verkäufen ausgelöst wird. Im Zentrum stehen damit Regierungen, die durch Beschlagnahmungen über die letzten Jahre hinweg Höhe Bestände an verschiedensten Kryptowährungen angehäuft haben. Erst kürzlich machte das Bundesland Sachsen auf sich aufmerksam, als Bitcoins am Markt verkauft wurden und den Kurs deutlich drückten. Nach aktuellen Statistiken sind die USA und China die beiden Länder, von denen in diesem Zusammenhang die größte Gefahr ausgeht.

Im gleichen Atemzug verloren ebenso diverse Spot-ETFs an Volumen, die auf die beiden Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin basieren und die Marktstimmung weiter drückten. Auch der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock, der in den letzten Monaten nur die Richtung aufwärts kannte, musste Verluste hinnehmen. Doch was bedeutet das jetzt für den Dogecoin? Lohnt sich noch ein Investment oder sollten doch lieber die Finger davon gelassen werden?

Jetzt in Dogecoin investieren oder Finger weg?

Eines darf bei Dogecoin nicht außer Acht gelassen werden: die Community. Bereits im Jahre 2013 wurde der Meme-Coin initial am Markt gelauncht. Seitdem konnte Dogecoin eine breite und treue Community aufbauen, die in den letzten Jahren schon mehrfach gezeigt hat, wie stark sie hinter dem Spaßcoin steht. Doch das ist nicht alles, was dazu führt, dass die Community noch immer treu zu Dogecoin hält. Während die meisten Meme-Coins keinen großen Wert auf technologische Fortschrittlichkeit legen, wurde die technische Basis des Dogecoins in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Damit verbunden wurde erst kürzlich ein Update durchgeführt, was die Sicherheit der Blockchain deutlich verbessert hat.

Auf der anderen Seite hat die Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass bereits ein Post oder eine Äußerung einer bekannten Persönlichkeit die Entwicklung des Kurses deutlich verändern kann. Ein Beispiel dafür ist der Multi-Unternehmer Elon Musk, der dafür gesorgt hat, dass der Dogecoin zu Höchstständen aufgelaufen ist. Ein Investment in den Meme-Coin birgt daher auch trotz der Verluste aus den letzten Wochen erhebliche Potenziale, genauso aber gleich hohe Risiken. Doch es gibt Alternativen zum Dogecoin, PEPE Unchained ist solch eine Alternative.

PEPE Unchained erreicht 11,3 Millionen US-Dollar

Mit 11,3 Millionen US-Dollar, die in den letzten Wochen eingeworben werden konnten, steht der Presale kurz vor seinem Abschluss. Im Mittelpunkt des Projektes steht ebenso ein Meme-Coin, doch nicht irgendwer, sondern PEPE, der in den letzten Monaten ebenso eine breite und treue Community hinter sich vereinen konnte. Bei einem klassischen Meme-Coin bleibt es bei PEPE Unchained allerdings nicht, denn es steht ebenso der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems im Mittelpunkt, welches sich derzeit im Aufbau befindet.

Der Launch des Ökosystems ist mit dem Start an den Kryptobörsen geplant, der mit jedem eingeworbenen US-Dollar ein Stück näher rückt. In einem ersten Schritt ist zunächst die Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant, bevor mehrere zentrale Kryptobörsen folgen sollen. Doch bis es soweit ist, kann der $PEPU-Token auf der Projektwebsite von PEPE Unchained erworben werden, aktuell zu einem Preis von nur 0,0094226 US$. Doch bei dem Preis wird es nicht bleiben, denn in etwas mehr als einem Tag wird sich der Meme-Coin ein weiteres Mal verteuern. Dabei gilt es anzufügen, dass die $PEPU-Tokens nach Kauf in ein Staking-Programm angelegt werden, was in den nächsten zwei Jahren für zusätzliche Renditen sorgen wird.

