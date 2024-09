Donald Trump wird zum Krypto-Gründer

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der ehemalige US-Präsident ist immer für eine Überraschung gut, die bei den Krypto-Enthusiasten bestens ankommt. Doch das ist noch nicht alles, was den Kryptomarkt derzeit maßgeblich beeinflusst, denn es stehen unter anderen ebenso die Zentralbanken im Fokus, neben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Doch was hat Donald Trump konkret vor und sorgt für Wirbel am Kryptomarkt?

Donald Trump gründet eigene Krypto-Plattform

Blickt man nur wenige Jahre zurück, dann war der ehemalige US-Präsident vor allem für seine Ablehnung gegenüber Kryptowährungen bekannt. Er ließ faktisch keine Gelegenheit aus, um sich negativ gegenüber dem Bitcoin und dem gesamten Kryptomarkt zu äußern. Doch die Situation hat sich maßgeblich verändert, denn Donald Trump ist mittlerweile zu einem großen Verfechter von Kryptowährungen mutiert, der jetzt sogar ein Krypto-Unternehmen neu gegründet hat. Alleine ist er jedoch nicht, denn er gründete gemeinsam mit seinen Söhnen.

Im Zentrum des neu gegründeten Unternehmens steht eine Krypto-Plattform, wie in einer zweistündigen Präsentation bekannt gegeben wurde. Dabei soll ein zentraler neuer Token zur Anwendung kommen, der mit Stimmrechten ausgestattet ist. Inhaber können dadurch gemeinschaftlich abstimmen, wie die Plattform in der Zukunft weiterentwickelt wird. Mehr Details blieben allerdings von offizieller Seite aus. Die Vorhaben scheinen jedoch ambitioniert, denn Trumps Sohn namens Donald Trump Junior bezeichnete das Vorhaben als “Beginn einer Finanzrevolution”. Aus Richtung der Kryptowährungsunternehmer Zachary Folkman und Chase Herro hieß es zudem, dass es wohl geplant sei, vorrangig mit Stablecoins arbeiten zu wollen.

Während ein Teil der Experten sich von den Vorhaben Trumps begeistert zeigt, äußert sich ein anderer kritisch. Der Grund dafür ist die Ansicht, dass der Ex-Präsident sich aufgrund von Wählerstimmen im Bereich der Kryptoszene engagiert. Eines ist in jedem Fall klar, mit dem klaren Bekenntnis zu Kryptowährungen grenzt er sich deutlich zu Kamala Harris und Joe Biden ab. In den vergangenen Jahren stand die Biden-Regierung für zunehmende Regulierung am Kryptomarkt. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin äußerte sich dazu noch nicht abweichend und scheint das Thema zu meiden.

Wie reagiert der Kryptomarkt auf die Ankündigung?

Der Bitcoin reagierte auf die Ankündigungen positiv und liegt damit auf der Tagesbasis bei einem Plus von 4,38 Prozent. Damit setzt sich der Aufwärtstrend aus den letzten Tagen weiter fort. Damit steht der Bitcoin allerdings nicht alleine da. Auch Ethereum hat heute und genauso die letzten Tage an Wert hinzugewonnen. Auf der Tagesbasis liegen die Zugewinne bei 2,78 Prozent . Eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen reihen sich nahtlos ein, von Altcoins bis hin zu Meme-Coins. Doch was wird in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wichtig für den Kryptomarkt?

In der kommenden Zeit rückt insbesondere die Zinspolitik der Zentralbank in den Fokus. Während die EZB bereits einen ersten Zinsschritt nach unten vollzogen hat, wird die Fed aller Voraussicht nach am 18. September ebenfalls mit einer Zinssenkung von 0,25 Basispunkten folgen. Erfahrungsgemäß sorgen Zinssenkungen für ein steigendes Volumen am Kryptomarkt. Darüber hinaus rückt die SEC in den Fokus, welche spätestens bis zum kommenden Frühjahr über die Zulassung eines Solana-Spot-ETFs entscheiden wird.

