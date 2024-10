entwickelt sich der Kryptomark eine Woche vor den US-Wahlen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bereits in den letzten Tagen war eine hohe Volatilität am Kryptomarkt zu spüren, kein Wunder, denn die US-Wahlen rücken spürbar näher. Bereits am kommenden Samstag, sprich am 5. November gehen die US-Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Kursbewegungen der Altcoins auf dem Kryptomarkt zu werfen.

Bitcoin mit leichten Kursverlusten in den letzten Tagen

Innerhalb der letzten Tage hat der Bitcoin leichte Kursverluste hinnehmen müssen, auf der Basis der vergangenen 7 Tage liegt der Kurs mit rund zwei Prozent im Minus. Trotz der Verluste in den vergangenen Tagen liegt der Bitcoin auf der Basis von 30 Tagen um 7,6 Prozent im grünen Bereich. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei aktuell 1,32 Billionen US-Dollar. Dabei gilt es anzufügen, dass der Bitcoin vor etwas mehr als einem Monat starke Verluste hinnehmen musste, analog zu vielen anderen Kryptowährungen, aufgrund des Konfliktes im Nahen Osten.

Ethereum mit größeren Verlusten als der Bitcoin

Ein Blick auf das Kurschart von Ethereum genügt, um festzustellen, dass sich die zweitgrößte Kryptowährung am Markt deutlich schlechter als der Bitcoin in den letzten Stunden, Tagen und Wochen entwickelt hat. Innerhalb der letzten 24 Stunden liegt ETH rund 2,8 Prozent im Minus, in den letzten sieben Tagen betrachtet summieren sich die Verluste sogar auf 6,30 Prozent. Das Monatschart weist dahingehend mit 5,97 Prozent einen leicht geringeren Wert auf, was darauf hindeuten könnte, dass es bald zu einem Turnaround kommen kann. Eine Vielzahl an Experten sehen insbesondere durch den ETH-Spot ETF ein hohes Kurspotenzial, neben dem Einfluss durch mögliche positive Impulse der US-Wahlen.

Solana sticht positiv unter den Altcoins hervor

Solana hat sich zuletzt deutlich besser entwickelt als die übrigen Altcoins am Kryptomark. Innerhalb der letzten 30 Tagen hat sich Solana um mehr als 10,25 Prozent verteuert. Die Marktkapitalisierung stieg in diesem Zusammenhang auf rund 79 Milliarden US-Dollar angewachsen, Tendenz weiter ansteigend. Damit holt Solana zunehmend zum BNB-Token auf, der auf Platz vier mit 84,6 Milliarden US-Dollar liegt. Wer nach den Gründen für die positive Performance von Solana sucht, wird bei den Meme-Coins fündig, die auf der Blockchain von Solana basieren. Genau diese Tatsache hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass Solana deutlich über dem Niveau des allgemeinen Marktes performt.

Vom Meme-Coin PEPE Unchained profitieren

Jetzt in den Kryptomarkt investieren?

Allgemein lässt sich feststellen, dass sich der Kryptomarkt verhalten entwickelt. Solana und eine Vielzahl an Meme-Coins stellen derzeit faktisch eine Ausnahme vom rückläufigen Markt dar. Ein Beispiel dafür ist der Dogecoin, der innerhalb der letzten 30 Tage fast 16 Prozent an Wert gewinnen konnte. Trotz dessen bietet auch diese Marktsituation eine ausgezeichnete Chance, um neu in den Kryptomarkt zu investieren oder das Portfolio zu erweitern bzw. aufzustocken.

$PEPU-Token mit Potential – Jetzt investieren?

Neben dem Solana ist der $PEPU-Token ebenso einer der Gewinner der letzten Stunden und Tage. Doch warum ist dem so? Das besondere bei dem $PEPU-Token ist, dass der Meme-Coin noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist, sondern derzeit noch ausschließlich im Presale gekauft werden kann. Doch der Vorverkauf schreitet rasant voran, denn erst vor wenigen Stunden konnte die Marke von 22,6 Millionen US-Dollar durchbrochen werden. Solch eine eingeworbene Summe während des Presales zeigt auf der anderen Seite auch, wie beliebt der Meme-Coin bereits jetzt schon in der Community ist. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, die bereits in den letzten Monaten eine breite und starke Community hinter sich vereinen konnte. Einige Mitglieder der Community sehen den $PEPU-Token bereits als ein wahres Sammlerstück an.

Bei einem klassischen Meme-Coin soll es bei PEPE Unchained allerdings nicht bleiben, denn es steht ebenso im Fokus, ein eigenes Krypto-Ökosystem auf den Weg zu bringen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Darüber hinaus steht den Käufern der $PEPU-Tokens die Möglichkeit offen, diese in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive vermehren zu können. Doch es ist eine gewisse Eile geboten, denn bereits in den nächsten Stunden wird der Preis für einen Meme-Coin ein weiteres Mal ansteigen. Derzeit ist ein $PEPU-Token noch für 0,01178 US-Dollar erhältlich.

