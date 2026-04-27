Investition im Check 27.04.2026 11:03:13

Ethereum: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Ethereum: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Bei einem frühen Einstieg in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Ethereum kostete gestern vor 1 Jahr 1 822,81 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,5486 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 1 300,36 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 2 370,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,04 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 30.04.2025 erreicht und liegt bei 1 793,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1724
0,0016
0,13
Japanischer Yen
186,8625
0,0325
0,02
Britische Pfund
0,8661
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,921
0,0007
0,07
Hongkong-Dollar
9,1888
0,0151
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen