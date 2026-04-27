Ethereum: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Bei einem frühen Einstieg in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Ethereum kostete gestern vor 1 Jahr 1 822,81 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,5486 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 1 300,36 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 2 370,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,04 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 30.04.2025 erreicht und liegt bei 1 793,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net