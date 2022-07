Folgen des Kryptocrashs immer dramatischer: Pleiten bald auch bei Bitcoin-Minern?

• Kursverfall von Bitcoin Mining-Aktien• Höhere Produktionskosten durch gestiegene Energiekosten• Liquidation von Krypto-Reserven für den operativen Cashflow

Kaum ein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten für den Krypto-Markt. Seit dem Terra/LUNA-Debakel und dem Kursverfall von Bitcoin, Ethereum & Co. sind einige Unternehmen, wie unter anderem die Krypto-Börse Voyager Digital in die Insolvenz gegangen.

Durch die finanzielle Schieflage des milliardenschweren Hedgefonds 3AC als Kreditgeber war Voyagers Insolvenz nicht mehr aufzuhalten.

Auch zahlreiche Bitcoin-Mining Unternehmen haben im letzten Monat vermehrt Bitcoin aus ihren Beständen auf den Markt geworfen, um die laufenden Kosten zu decken. Doch was setzt gerade die Miner so unter Druck?

Einer Studie von arcane research zufolge sind es aktuell vor allem vier Faktoren, die das Mining des Krypto-Urgesteins im aktuellen Bärenmarkt bedrohen: Der Preisverfall des Bitcoin, der erhöhte Energiebedarf beim Schürfen, steigende Energiepreise und höhere Kapitalkosten durch steigende Zinsen.

