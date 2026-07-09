|USDC-Investition im Fokus
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09.07.2026 19:43:14
Hätte sich eine Anlage in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?
USD Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,9999 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100,01 USDC im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 100,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,00 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDC am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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