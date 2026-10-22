Hätte sich eine Anlage in USD Coin von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Investoren, die vor Jahren in USD Coin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 26.10.2021 kostete USD Coin 1,000 USD. Bei einer USDC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,00 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,99 USD, da USD Coin am 21.10.2026 0,9999 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,01 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net