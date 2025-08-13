|USDT-Performance im Fokus
|
13.08.2025 19:43:13
Hätte sich eine Tether-Anlage von vor 1 Jahr rentiert?
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 99,99 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,96 USD, da sich der Wert von Tether am 12.08.2025 auf 0,9997 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.
Am 01.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 06.12.2024 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1709
|
0,0033
|
|
0,28
|Japanischer Yen
|
172,591
|
-0,0090
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8627
|
-0,0020
|
|
-0,23
|Schweizer Franken
|
0,9425
|
0,0014
|
|
0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,1911
|
0,0272
|
|
0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zunächst zu, dann werden sie vorsichtiger. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.