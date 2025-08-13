Hätte sich eine Tether-Anlage von vor 1 Jahr rentiert?

Investoren, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tether 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 99,99 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,96 USD, da sich der Wert von Tether am 12.08.2025 auf 0,9997 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.

Am 01.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9978 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 06.12.2024 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net