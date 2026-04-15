Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gerechnet?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tether verlieren können.

Tether war gestern vor 3 Jahren 1,001 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999,17 USDT im Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 1,000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,05 Prozent abgenommen.

Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net