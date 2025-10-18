|HBAR-Investition
|
18.10.2025 19:43:13
Hedera: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt
Gestern vor 1 Jahr war ein Hedera 0,051109 USD wert. Bei einem HBAR-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19 566,01 Hedera in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 182,50 USD, da sich der Wert von Hedera am 17.10.2025 auf 0,1627 USD belief. Mit einer Performance von +218,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bei 0,042446 USD erreichte HBAR am 04.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
