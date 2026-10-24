Entwicklung im Blick 24.10.2026 19:43:13

Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Hedera: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Bei einer frühen Investition in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 notierte Hedera bei 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25 587,10 Hedera. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 978,75 USD, da Hedera am 23.10.2026 0,077334 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 80,21 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2012 USD und wurde am 31.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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