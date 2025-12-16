16.12.2025 11:30:00

Here's What History Says to Expect for Bitcoin in December

Bitcoin (CRYPTO: BTC) may be down more than 30% from its all-time high of $126,000 in early October, but there's no reason for crypto investors to panic. At least, not yet.That's because Q4 has historically been the best quarter of the year for Bitcoin.According to data from CoinGlass, Q4 is typically when Bitcoin turns in its greatest gains. The average return for Bitcoin in Q4 is a whopping 77%. During the past 15 years, there have been some blockbuster quarters. In 2013, for example, Bitcoin skyrocketed by 480% in the final quarter of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

