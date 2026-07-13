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13.07.2026 22:16:10
If You Perfectly Bought Every Bitcoin Bottom, You (Probably) Still Messed Up
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Devisenkurse
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.