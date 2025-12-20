Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 19.12.2025 gerechnet (2,946 USD), wäre das Investment nun 6,289 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 93,71 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 03.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,32 USD.

Redaktion finanzen.net