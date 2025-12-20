|Performance-Check
|
20.12.2025 11:03:16
Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 19.12.2025 gerechnet (2,946 USD), wäre das Investment nun 6,289 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 93,71 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 03.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,32 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0010
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,6117
|
2,2117
|
|
1,21
|Britische Pfund
|
0,8752
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1152
|
-0,0094
|
|
-0,10
