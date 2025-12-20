Performance-Check 20.12.2025 11:03:16

Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einer frühen Internet Computer-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 19.12.2025 gerechnet (2,946 USD), wäre das Investment nun 6,289 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 93,71 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 03.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,32 USD.

Redaktion finanzen.net

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
