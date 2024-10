Ist die Krypto-Plattform von Donald Trump eine Flaute?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Als Donald Trump den Launch seiner Krypto-Plattform angekündigt hat, war die Euphorie groß, die Verwunderung ebenso. Es hat wohl kaum jemand erwartet, dass der Ex-US-Präsident zum Krypto-Gründer wird. Doch was ist eigentlich aus dem groß angekündigten Projekt geworden? Hat Donald Trump das gehalten, was er versprochen hat? Wir haben die Situation genauestens untersucht und interessante Antworten parat.

Trump wird zum Krypto-Gründer

Während des letzten Wahlkampfs gab sich Donald Trump als Gegner von Kryptowährungen und ließ faktisch keine Gelegenheit aus, um über sie herzuziehen. Er bezeichnete Kryptowährungen sogar als “nutzlos” und warnte vor ihnen. Doch in diesem Wahlkampf sollte sich alles ändern, denn Donald Trump nahm die Kryptoszene in den Fokus und krönte dies mit der Gründung einer eigenen Krypto-Firma. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass er die Krypto-Plattform nicht alleine gründete, sondern gemeinsam mit seinen Söhnen. Bereits am ersten Tag sollten in diesem Zusammenhang 20 Millionen Tokens an potenzielle Käufer ausgegeben werden.

Aus dem geplanten Vorhaben wurde allerdings nicht viel, denn es fanden sich kaum Käufer. Gerade einmal 3 Prozent der zur Verfügung stehenden Tokens konnten verkauft werden, zu einem Kaufpreis von 1,5 Cent je Token. Doch woran liegt es, dass die Krypto-Plattform nicht in Schwung kommt, trotz der hohen Aufmerksamkeit? Im Vordergrund stehen insbesondere die technischen Probleme, die dazu geführt haben, dass sich diverse potenzielle Käufer abgewendet haben. Die Website stürzte sogar mehrmals ab, was alles andere als Vertrauen erweckte. Dabei lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, was die Krypto-Plattform alles kann.

World Liberty Financial – Was kann die Krypto-Plattform?

Vereinfacht ausgedrückt, steht das Leihen und Verleihen von Kryptowährungen im Zentrum der Krypto-Plattform, mit Fokus auf Stable-Coins. Eine Innovation ist das allerdings nicht, denn es existieren diverse vergleichbare Plattformen, mittels denen aktiv Kryptowährungen geliehen und verliehen werden können. Darüber hinaus können Inhaber dadurch gemeinschaftlich abstimmen, wie die Plattform in der Zukunft weiterentwickelt wird. Doch eines ist klar: Im Wahlkampf hat die Gründung im Krypto-Sektor definitiv dazu geführt, dass weitere Wähler gewonnen werden konnten, egal wie sie aktuell läuft.

PEPE Unchained knackt die Marke von 20 Millionen US-Dollar

Mit 20 Millionen US-Dollar, die in den letzten Wochen eingeworben werden konnten, steht der Presale kurz vor seinem Abschluss. Im Mittelpunkt des Projektes steht ebenso ein Meme-Coin, doch nicht irgendwer, sondern PEPE, der in den letzten Monaten ebenso eine breite und treue Community hinter sich vereinen konnte. Bei einem klassischen Meme-Coin bleibt es bei PEPE Unchained allerdings nicht, denn es steht ebenso der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems im Mittelpunkt, welches sich derzeit im Aufbau befindet.

Der Launch des Ökosystems ist mit dem Start an den Kryptobörsen geplant, der mit jedem eingeworbenen US-Dollar ein Stück näher rückt. In einem ersten Schritt ist zunächst die Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant, bevor mehrere zentrale Kryptobörsen folgen sollen. Doch bis es soweit ist, kann der $PEPU-Token auf der Projektwebsite von PEPE Unchained erworben werden, aktuell zu einem Preis von nur 0,0098 US-Dollar. Doch bei dem Preis wird es nicht bleiben, denn in etwas mehr als einem Tag wird sich der Meme-Coin ein weiteres Mal verteuern. Dabei gilt es anzufügen, dass die $PEPU-Tokens nach Kauf in ein Staking-Programm angelegt werden, was in den nächsten zwei Jahren für zusätzliche Renditen sorgen wird.

