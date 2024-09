Kleine Änderung, große Wirkung – PayPal könnte jetzt alles verändern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bereits vor mehreren Monaten war bekannt geworden, dass der Zahlungsdienstleister PayPal aus den USA in das Geschäft mit Kryptowährungen einsteigt. Der Fokus lag zu dem Zeitpunkt noch auf der Einführung einer eigenen Kryptowährung bzw. eines Stablecoins. Doch nun will PayPal mehr und steigt sogar in den Handel mit Kryptowährungen ein und eröffnet damit seinen Kunden ganz neue Möglichkeiten.

Jetzt den Presale von Crypto All Stars entdecken

PayPal und Kryptowährungen – Der Blick zurück

Bereits Ende des letzten Jahres machte PayPal Schlagzeilen, indem das Unternehmen bekanntgegeben hat, einen eigenen Stablecoin namens PYUSD auf den Markt zu bringen. In einem ersten Schritt folgte der Launch auf der Blockchain von Ethereum, bevor in einem zweiten Schritt auch die Blockchain von Solana herangezogen wurde. Die Gründe dafür liegen insbesondere in den Kosten, der Schnelligkeit und Skalierbarkeit des Tokens. Das Ziel in diesem Zusammenhang war es, den eigenen Kunden die Möglichkeit zu bieten, von den Vorzügen eines Krypto-Stablecoins unmittelbar profitieren zu können, in Bezug zu Kosten, Schnelligkeit und Sicherheit.

Die Mission glückte, denn die Nachfrage stieg rasant an, wodurch die Marktkapitalisierung mittlerweile bei rund 700 Millionen US-Dollar angekommen ist, Tendenz steigend. Doch das Management von PayPal hat das Ziel, sich noch stärker im Bereich der Kryptowährungen zu positionieren und gab damit kürzlich bekannt, den Geschäftskunden die Möglichkeit zu bieten, direkt in Kryptowährungen investieren zu können, zunächst in den USA. Nach eigenen Aussagen reagiert das Unternehmen auch auf die gestiegenen Nachfragen von Seiten der Kunden, mittels PayPal in Kryptowährungen investieren zu können.

Einerseits können durch das neue Angebot Kunden immer besser an das Unternehmen gebunden und neue gewonnen werden. Für den Kryptomarkt bedeutet das steigende Geschäft von PayPal ebenfalls Zuwächse, denn es fließt zusätzliches Kapital von US-Händlern in die großen Kryptowährungen am Markt. Es gibt derzeit zwar noch keine Anzeichen, dass auch eine Ausweitung des Angebots auf Privatkunden und andere Länder geplant ist, das Potenzial ist jedoch als sehr hoch einzuschätzen. Dabei gilt es anzufügen, dass der Bezahldienst über rund 429 aktive Kundenkonten weltweit verfügt, davon alleine 33 Millionen in Deutschland.

Vom neuen $STARS-Token profitieren

Der Kryptomarkt im deutlichen Aufwind

Der Zeitpunkt für den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen hätte kaum besser getaktet sein können, denn in den letzten Tagen gewann eine Vielzahl an Kryptowährungen deutlich an Wert. Der Bitcoin liegt beispielsweise um rund 10 Prozent auf der Basis der letzten vier Wochen im Plus und gleicht damit die Verluste der letzten Wochen vollständig aus. Damit steht der Bitcoin nicht alleine da, denn auch viele weitere Kryptowährungen, von Altcoins bis hin zu Meme-Coins, haben deutlich an Wert gewonnen. Ethereum hat beispielsweise in vier Wochen 4,2 Prozent an Wert gewinnen können. Solana liegt mit 8,6 Prozent innerhalb des vergangenen Monats im Kursplus.

Neben PayPal haben insbesondere die Aussichten auf weiterhin sinkende Zinsen am Finanzmarkt für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Nachdem bereits die Fed und genauso die EZB Mitte September ihre Leitzinsen gesenkt haben, können sich Unternehmen und genauso Privatpersonen zunehmend günstiger refinanzieren. Für Kryptowährungen bedeutet dies erfahrungsgemäß einen nachhaltigen Anstieg der Nachfrage. Geht es nach einer Vielzahl an Experten, dann könnte es noch in diesem Jahr zu weiteren Senkungen kommen, gefolgt von mehreren im kommenden Jahr.

Crypto All Stars knackt 1,7 Millionen US-Dollar

Während PayPal in den Handel mit Kryptowährungen einsteigt, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von 1,7 Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexible neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Presale erworben sowie mittels des Stakings verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing” erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

Hier gehts zur Website von Crypto All Stars

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.