Kommt bald die Zulassung des ersten Solana-ETFs?

Noch im letzten Jahr schien die Zulassung eines Krypto-Spot-ETFs in den USA als unmöglich, doch die US-Börsenaufsicht überraschte. Kurz nach dem Jahreswechsel hat die SEC die Genehmigung für die Auflage eines Bitcoin-Spot-ETFs erteilt, nur wenige Monate später folgte die Freigabe des ersten Ethereum-Spot-ETFs. Doch wie geht es jetzt weiter? Folgt möglicherweise bereits zeitnah ein Solana-Spot-ETF, oder ist die Auflage noch in weiter Ferne? Wir haben die aktuelle Lage durchleuchtet.

Solana-Spot-ETF – Wie stehen die Chancen?

Die Gerüchte um eine mögliche Auflage eines Solana-Spot-ETFs reißen nicht ab. Im Gegenteil, die Genehmigung eines ersten Solana-Spot-ETFs in Brasilien befeuerten die Gerüchte deutlich. Doch Experten sehen derzeit mehrere Hindernisse, die eine Freigabe durch die SEC in den USA in weitere Ferne rücken lassen. Eines dieser Hindernisse ist die verhältnismäßig geringe Marktkapitalisierung von Solana mit rund 68 Milliarden US-Dollar. Denn bei einem Solana-Spot-ETF hängt die Entwicklung des ETFs rein von der Entwicklung der Kryptowährung ab.

Das ist aber noch nicht alles, was in Expertenkreisen auf Kritik stößt. Ein weiterer häufig genannter Kritikpunkt ist die Tatsache, dass sukzessive neue Tokens auf den Markt gelangen und damit eine Verwässerung der bestehenden Tokens eintritt. Aber es gibt auch Lichtblicke, denn einige große Vermögensverwalter haben in den letzten Monaten bereits erste Anträge zur Zulassung eines Solana-Spot-ETFs bei der SEC gestellt. Einer dieser Vermögensverwalter ist VanEck, gefolgt von BlackRock. Die Frist zur finalen Entscheidung durch die SEC endet für die Anträge im März 2025.

Solana mit leichten Kursgewinnen nach Kurseinbruch

An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung des Kurses von Solana zu werfen. Im Zuge der Ängste rund um eine Rezession in den USA vor rund zwei Wochen verlor auch Solana drastisch an Wert, binnen kürzester Zeit. Von 192 US-dollar ging es damit runter auf 112 US-Dollar, was einem Verlust von fast 43 Prozent gleicht. So schnell wie es für den Kurs bergab ging, erholte sich der Altcoin auch wieder. Derzeit pendelt Solana rund um 142 US-Dollar in einer Seitwärtsbewegung.

Auf der Basis von einer Woche liegen die Kursgewinne leicht im positiven, mit 4,6 Prozent. Auch auf der Basis von einem Monat sieht die Situation ähnlich aus. Innerhalb der letzten 30 Tage ist ein leichtes Kursplus von einem Prozent zu verzeichnen. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass ein wichtiges Kursniveau bei 144 US-Dollar liegt und damit einer entscheidenden Widerstands- bzw. Supportzone gleichkommt. Schafft es Solana, die wichtige Zone nach oben zu durchbrechen, könnte es in den kommenden Tagen in Richtung der weiteren Widerstände gehen. Die nächsten Stunden und Tage werden hierbei Klarheit bringen.

Mit PEPE Unchained in Meme-Coins investieren

Inmitten der turbulenten Phase am Kryptomarkt stieg das in den jungen Presale investierte Volumen auf mittlerweile 8,5 Millionen US-Dollar an, womit sich das Projekt bereits in der fortgeschrittenen Phase befindet. Der Grund dafür ist einerseits die beliebte Meme-Figur PEPE, die auch bei PEPE Unchained im Mittelpunkt steht. Bereits in den vergangenen Monaten konnte PEPE eine weitreichende Community hinter sich versammeln. Doch das ist noch nicht alles, was PEPE Unchained zu bieten hat. Im Mittelpunkt steht ebenso der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems. Die technische Grundlage dafür liefert die Layer-2-Blockchain, welche als Basis das Ethereum-Ökosystem nutzt.

Die Vorteile, die damit einhergehen, sind günstige Transaktionskosten, eine hohe Geschwindigkeit, sowie eine Skalierbarkeit. Darüber hinaus profitiert das künftige Ökosystem von PEPE Unchained von den technischen Standards, welche die Ethereum-Blockchain bietet. Bis der Vorverkauf final abgeschlossen ist und der $PEPU-Token an einer ersten Kryptobörse gelistet wird, ist ein Kauf ausschließlich über die Projektwebsite möglich. Was sich auf den ersten Blick nach einem komplizierten Prozess anhört, sind in der Praxis nur wenige Schritte. In einem ersten Schritt ist die Verbindung der Website mit einem kompatiblen Wallet notwendig, dazu sind mehrere direkt verlinkt. Ist die Verbindung hergestellt, kann der Kauf mittels Kreditkarte, ETH oder USDT abgeschlossen werden.

