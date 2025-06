Krypto-Deal nach Trump-Treffen: Weshalb ein Saudischer Prinz plötzlich in XRP investiert

Nach einem Treffen mit Donald Trump investiert ein saudischer Prinz 121 Millionen Dollar in XRP. Ist dies der Startschuss für eine neue Ära institutioneller Krypto-Investitionen?

• Saudi-Prinz investiert 121 Mio. USD in XRP-basiertes Unternehmen• Treffen mit Donald Trump gab laut Prinz den Impuls• VivoPower mit weltweit erster XRP-basierten Krypto-Unternehmensreserve

Der saudische Prinz Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud hat nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump eine Großinvestition in die Kryptowährung XRP (Ripple) angekündigt. Über sein Unternehmen Eleventh Holding Company leitete er eine Kapitalrunde in Höhe von 121 Millionen US-Dollar für das Energieunternehmen VivoPower International, wie das Unternehmen am 28. Mai 2025 mitteilte. Ziel sei der Aufbau einer XRP-basierten Unternehmensreserve.

Ripple als strategisches Krypto-Asset: Politische Rückendeckung aus den USA

XRP erhält mit dieser Investition nicht nur prominente finanzielle, sondern auch politische Unterstützung. Denn Prinz Abdulaziz erklärte, wie von der VivoPower-Website hervorgeht, das Treffen mit Donald Trump während dessen jüngstem Besuch in Saudi-Arabien habe ihn davon überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt sei, um Krypto-Vermögenswerte und Blockchain-Technologie im Land einzuführen. Die Entscheidung sei strategisch wohlüberlegt gewesen. Sein Unternehmen halte XRP bereits seit längerer Zeit und habe sich gezielt für VivoPower entschieden, da dieses einen "strategischen Fokus auf XRP" verfolge. Trump selbst hatte angekündigt, XRP künftig in den offiziellen digitalen Vermögensbestand der USA aufnehmen zu wollen - ein Signal, das in Krypto-Kreisen hohe Wellen schlug.

VivoPower: Erstes börsennotiertes Unternehmen mit XRP-Treasury-Fokus

Mit der neuen Kapitalrunde will VivoPower XRP-Token im großen Stil aufkaufen und diese als strategisches Asset in die eigene Unternehmensbilanz aufnehmen. Prinz Abdulaziz betonte laut VivoPower: "Wir fühlen uns geehrt, diese Kapitalbeschaffung für ein Unternehmen zu führen, das als erstes weltweit eine XRP-fokussierte Unternehmensreserve umsetzt." Insgesamt sollen 20 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 6,05 US-Dollar pro Stück ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Deals notierte die VivoPower-Aktie bei 4,90 US-Dollar - ein Kursplus von rund 15 Prozent im Tagesverlauf.

An der Kapitalrunde beteiligt ist neben dem saudischen Prinzen auch Adam Traidman, ein ehemaliges Ripple-Vorstandsmitglied. Traidman wird künftig auch den Vorsitz des neu gegründeten Beirats von VivoPower übernehmen. Kevin Chin, Executive Chairman von VivoPower, sieht in der Beteiligung aus Saudi-Arabien ein starkes Signal: "Wir fühlen uns äußerst privilegiert, dass Seine Königliche Hoheit, Prinz Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud aus Saudi-Arabien, diese transformative Kapitalbeschaffung anführt, und freuen uns auch, andere Investoren aus der Digitalvermögensbranche in dieser Runde willkommen zu heißen", schreibt er auf der Unternehmens-Website.

Krypto wird geopolitisch: XRP als Bindeglied zwischen Ost und West?

Experten sehen in der strategischen XRP-Initiative von VivoPower ein mögliches Signal für weitere institutionelle Investitionen - besonders vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Akzeptanz von Kryptowährungen als alternatives Reserveasset.

Die Investition des saudischen Prinzen in XRP ist mehr als nur ein finanzielles Engagement - sie ist ein Zeichen für die wachsende geopolitische Relevanz von Kryptowährungen. Ob XRP mit der Unterstützung aus dem Nahen Osten und Signalen aus Washington in Zukunft eine neue Rolle als strategisches Brücken-Asset zwischen traditionellen Märkten und der Kryptoökonomie einnehmen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.