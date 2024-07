Krypto News: Coin von Jupiter geht wegen positiver Entwicklungen durch die Decke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung JUP von Jupiter erlebt derzeit einen beeindruckenden Aufschwung, der auf eine Reihe positiver Entwicklungen zurückzuführen ist. Strategische Maßnahmen und Ankündigungen haben das Vertrauen der Investoren gestärkt und den Wert des Coins erheblich gesteigert. Besonders die geplante Überarbeitung der Tokenomics und neue Partnerschaften sorgen für Aufsehen und treiben die Rallye von JUP weiter voran.

Der Jupiter Coin explodierte in den letzten 24 Stunden um knapp 14 %

Der Krypto-Markt hat sich in den letzten Tagen deutlich erholt, und einer der größten Gewinner scheint aktuell der Jupiter Coin (JUP) zu sein. Heute ist JUP die zweitbeste Kryptowährung unter den Top 100 Kryptowährungen und konnte seinen Wert innerhalb der letzten 24 Stunden um etwa 14 % steigern, von 1,02 $ auf einen aktuellen Wert von 1,16 $. Damit knüpft JUP an den Erfolg des letzten Monats an, in dem der Coin seinen Wert bereits um fast 50 % steigern konnte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung ist JUP aktuell die 55. größte Kryptowährung am Markt, mit einer Marktkapitalisierung von nun 1,57 Milliarden $.

Quelle: CoinMarketCap.com

Auch das Handelsvolumen von JUP ist innerhalb der letzten 24 Stunden um knapp 30 % gestiegen und liegt derzeit bei 182 Millionen $ an gehandeltem Volumen. Bei Jupiter handelt es sich um ein noch recht junges Krypto-Projekt, das erst im Februar 2024 auf CoinMarketCap gelistet wurde und durch einen Airdrop gestartet ist. Direkt nach dem Start fiel der Kurs von Jupiter zunächst von etwa 0,75 $ auf 0,50 $, woraufhin jedoch eine kräftige Rallye einsetzte, die den Coin auf sein bisheriges Allzeithoch bei 1,78 $ katapultierte.

Seitdem hat der Kurs seine Gewinne konsolidiert und fiel in den darauffolgenden Monaten auf einen Tiefststand bei etwa 0,65 $ Anfang Juli zurück. Von diesem Tiefstand erholt sich JUP nun jedoch stark und scheint die nächste Rallye einzuleiten. Anleger fragen sich nun, wie es für Jupiter weitergehen wird und was die aktuelle Kursrallye eigentlich auslöst.

Das steckte hinter der jüngsten Rallye von JUP

Die jüngste Rallye des Jupiter Coins kann auf eine Reihe von strategischen Ankündigungen und Maßnahmen zurückgeführt werden, die von Meow, dem pseudonymen Mitgründer von Jupiter, initiiert wurden. Eines der bemerkenswertesten Vorhaben war die geplante Überarbeitung der Tokenomics von JUP. Die Vorschläge beinhalten eine signifikante Reduzierung des Gesamt-Supplys an JUP um 30 %, was die aktuelle Menge von 10 Milliarden Tokens beträchtlich verringern würde. Darüber hinaus soll das Team freiwillig auf 30 % ihrer zugeteilten Tokens verzichten, und die Emissionen aus dem sogenannten „Jupuary“-Programm sollen ebenfalls um 30 % gesenkt werden. Die Maßnahmen zielen darauf ab, das Angebot zu verknappen und somit den Wert der verbleibenden Tokens zu erhöhen.

Super important week coming up for JUP:



Mon: JUP Essay

Tue: Community audit for JUP distributed to date

Wed: Token supply reduction proposal

Thu: Vote

Fri-Sat: Discussions

Sun: Conclude



By the end of next week, we should all have an strong understanding n alignment.



J4J

— meow 喵 (@weremeow) July 26, 2024

Meow betonte in einem Beitrag auf der X-Plattform am 27. Juli zudem, dass die bevorstehende Woche entscheidend für die Zukunft von JUP sei. Die Woche ist geprägt von intensiver Entwicklungsarbeit, wichtigen Abstimmungen und ausführlichen Diskussionen innerhalb der Community. Am Ende dieser Woche sollen Entwickler, JUP-Holder und verbundene Projekte ein klares Verständnis und eine gemeinsame Ausrichtung erreicht haben. Der Auftakt dieser bedeutsamen Woche wird der „JUP Essay“ sein, gefolgt von einem Community-Audit der bisher verteilten JUP-Tokens am Dienstag. Am Mittwoch wird der Vorschlag zur Reduzierung des Tokenangebots zur Abstimmung gestellt. Sollte dieser angenommen werden, könnte dies aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik zu einer weiteren Rallye führen.

Neben diesen internen Optimierungen hat Jupiter auch strategische Partnerschaften bekannt gegeben, um seine langfristige Nachhaltigkeit zu stärken. Anfang des Monats kündigte die Solana-basierte DEX-Aggregator-Plattform Kooperationen mit Branchenführern wie Chaos Labs und Gauntlet an, um ihren Perpetual-Marktplatz zu verbessern. Die Partnerschaften zielen darauf ab, die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern und die Community besser zu schützen.

So könnte es in naher Zukunft für den Kurs von Jupiter weitergehen

In Bezug auf die nun möglicherweise folgende Kursentwicklung von Jupiter lohnt sich ein Blick auf den gesamten Chart und die bisherige Kursentwicklung. Hierbei fällt auf, dass das nächste signifikante Widerstandsniveau für den Coin bei circa 1,25 $ liegen dürfte, da er dort in der Vergangenheit bereits mehrfach abgewiesen wurde. Sollte es Jupiter innerhalb der kommenden Tage oder Wochen gelingen, diesen Widerstand zu durchbrechen, könnte sich seine Rallye schnell weiter in Richtung der 1,50 $-Marke fortsetzen. Falls es den Bullen auch dort gelingt, Stärke zu zeigen und über dieses Niveau zu klettern, wird ein neues Allzeithoch für den JUP Coin im Jahr 2024 durchaus realistisch.

Bezüglich der Marktkapitalisierung besteht dann immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Im Falle eines sich weiter ausweitenden Bullenmarktes im gesamten Krypto-Markt wäre es auch denkbar, dass JUP noch höhere Werte in Richtung zwei oder sogar drei Dollar erreichen könnte. Hierfür müssen jedoch zunächst die nächsten drei großen Widerstände bei 1,25 $, 1,50 $ und 1,75 $ überwunden werden.

Quelle: TradingView.com

Sollte das Aufwärtsmomentum von Jupiter schneller zum Erliegen kommen als gedacht, wäre ein Rückfall auf die psychologisch hochrelevante 1-Dollar-Marke sehr wahrscheinlich. Sollte der Coin dann auch dort keine Unterstützung finden, würde er wahrscheinlich spätestens beim 0,75 $-Support aufhören zu fallen.

