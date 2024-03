Krypto-Rally setzt sich fort: Bitcoin knackt Rekorde

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 3,36 Prozent auf 71.308,02 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 68.989,04 US-Dollar. Laut CoinMarketCap erreichte der Bitcoin bei 71.627,95 US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 4,22 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 441,84 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 423,94 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.003,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.883,99 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,67 Prozent auf 92,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 87,51 US-Dollar wert.

Zudem legt Ripple zu. Um 2,22 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,6219 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,6084 US-Dollar wert war.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,7166 US-Dollar am Vortag auf 0,7368 US-Dollar nach oben (2,82 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -1,27 Prozent auf 144,66 US-Dollar, nach 146,52 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,31 Prozent auf 0,3554 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,3543 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0064 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0062 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1448 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1399 US-Dollar.

Daneben steigt NEM um 5,41 Prozent auf 0,0566 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0537 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 40,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 40,22 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 4,49 Prozent auf 17,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 17,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net