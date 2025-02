Krypto top, Gold flop: Aus diesen Gründen setzt Mark Cuban bei Wirtschaftsschwäche auf Bitcoin

• Mark Cuban sieht Bitcoin als "bessere Version von Gold "• Bitcoin würde mehr Flexibilität bieten• Gold dennoch gefragt

Viele Investoren sehen in unsicheren Zeiten Gold als sicheren Hafen an. Doch der US-Milliardär und Investor Mark Cuban verfolgt eine andere Strategie: Er würde bei einer Wirtschaftskrise eher auf Bitcoin als auf das traditionelle Edelmetall setzen. In einem Interview mit Wired erklärte Cuban Anlegern, warum er Bitcoin als wertvoller erachtet als Gold und was das für die Zukunft der Kryptowährung bedeuten könnte.

Gold als Wertspeicher: Ein eher schwerfälliger Klassiker

Obwohl Gold seit Jahrhunderten als wertbeständiges Asset gilt, hat es in Cubans Augen einige Nachteile, insbesondere in Krisenzeiten. In seinem Interview betonte er, dass Gold - vor allem in Barrenform - "schwer, leicht zu stehlen und schwer gegen Waren und Dienstleistungen einzutauschen" sei. Praktisch betrachtet sei es wenig sinnvoll, mit Goldbarren herumzulaufen. Cuban scherzte: "Was willst du damit machen? Soll ich dir ein kleines Stück abschneiden?". Die physische Beschaffenheit von Gold mache es in einer modernen Wirtschaft nicht gerade handlich.

Experte überzeugt: Bitcoin als "bessere Version von Gold"

Mark Cuban, bekannt für seine Investitionen in Technologie und Kryptowährungen, hält Bitcoin daher für eine "bessere Version von Gold". In einer Zeit, in der die globale Wirtschaft zunehmend unsicher werde, biete Bitcoin laut Cuban mehrere Vorteile gegenüber dem traditionellen Wertspeicher. "Ich denke, es hat mehr Wert [als Gold]", so der Milliardär weiter. Cuban ist überzeugt, dass Bitcoin in einer echten Wirtschaftskrise sogar einen Vorteil haben könnte.

So bietet Bitcoin im Vergleich zu Gold deutlich mehr Flexibilität. Der digitale Vermögenswert sei leicht zu transportieren und eigne sich hervorragend für kleinere Transaktionen, erklärte Cuban im Wired-Interview. "Es ist einfacher zu kaufen und zu verkaufen", so Cuban. "Du kannst es in Bruchteilen kaufen, Dinge kaufen, es international übertragen."

Warum Gold trotzdem gefragt bleibt

Trotz Mark Cubans Präferenz für Bitcoin spielt Gold in vielen Portfolios nach wie vor eine wichtige Rolle. Es gilt als Absicherung gegen wirtschaftliche Krisen, insbesondere in Zeiten von Inflation und Marktturbulenzen. Das Edelmetall hat sich über Jahre hinweg als stabiler Wertspeicher etabliert und ist daher bei vielen Investoren weiterhin gefragt. Doch Cuban sieht in Bitcoin die Zukunft: "Es ist leichter als Gold und hat die Möglichkeit, als funktionierende Währung zu dienen".

Bitcoin - Chancen und Risiken für Anleger

Trotz des Optimismus, den Cuban gegenüber Bitcoin zeigt, existieren auch Risiken der Kryptowährung. Der Markt für Bitcoin ist volatil und Investoren sollten nur so viel Geld in Kryptoassets investieren, wie sie bereit sind zu verlieren. Wie bei vielen anderen risikobehafteten Anlagen kann der Preis von Bitcoin stark schwanken, abhängig von der Nachfrage der Anleger.

Redaktion finanzen.at

