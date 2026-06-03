Fragiler Markt 03.06.2026 09:18:38

Krypto-Update: Bitcoin sucht nach Kursverlusten den Boden

Krypto-Update: Bitcoin sucht nach Kursverlusten den Boden

Der Bitcoin hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Kursrutsch stabilisiert.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kostete im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp rund 67.000 Dollar. In der Nacht auf Mittwoch war der Bitcoin zwischenzeitlich bis auf rund 65.000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende März gefallen. Zu Wochenbeginn war die Kryptodevise zeitweise noch rund 74.000 Dollar wert.

Experten begründeten den starken Kursrückgang seit Montag um bis zu fast 9.000 Dollar oder zwölf Prozent unter anderem mit Verkäufen des Krypto-Investors Strategy. Dieser ist der größte institutionelle Anleger von Bitcoin und gilt als wichtiger Trendsetter in dem Markt.

Die Transaktion im Wert von 2,5 Millionen Dollar war der erste Verkauf seit 2022. Das ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung des Bitcoin von mehr als 1,3 Billionen Dollar sehr wenig, erwischte aber die Investoren auf dem falschen Fuß. Für Anleger sei dies eine Hiobsbotschaft in einer ohnehin fragilen Marktphase, bestehend aus Inflations-, Zins- und geopolitischen Sorgen gewesen, hatte Analyst Timo Emden von Emden Research am Dienstag in einem Marktkommentar dazu geschrieben.

Entscheidend sei die Signalwirkung und nicht die Größe des Verkaufs. "Gerade in einem nervösen Marktumfeld können derartige Nachrichten die Risikoaversion der Anleger verstärken."

Seit Ende vergangenen Jahres ist der Wert des Bitcoin um fast ein Viertel gesunken. Bereits 2025 hatte der Bitcoin um rund sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt. Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar ist der Kurs um fast die Hälfte gefallen.

Längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt. So hatte er in den Anfangsjahren im Cent-Bereich gelegen. Auch in den Jahren danach lag die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich. Richtig rasant ging es ab Ende 2012 nach oben. In diesem Zeitraum stieg der Kurs um das 5.000-Fache.

/zb/men/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Kursrücksetzer bei Bitcoin: Krypto-Leitwährung so günstig wie zuletzt im April
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Parilov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,16
-0,0034
-0,29
Japanischer Yen
185,63
-0,3800
-0,20
Britische Pfund
0,8646
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,919
0,0035
0,39
Hongkong-Dollar
9,0907
-0,0250
-0,27
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
07:14 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen