Kryptokurse am Donnerstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag.

Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,62 Prozent höher bei 68.054,03 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 66.966,81 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 8,71 EUR beträgt die Performance seit Auflage -5,5 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 2,44 Prozent auf 53,50 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 52,22 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 2,86 Prozent stärker bei 1.995,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.940,33 US-Dollar.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 514,04 US-Dollar am Vortag auf 513,90 US-Dollar nach unten (0,03 Prozent).

Zudem legt Ripple zu. Um 2,34 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,399 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,367 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,71 Prozent auf 339,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 345,91 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2677 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2554 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,81 Prozent.

Zudem legt Stellar zu. Um 3,78 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1603 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1545 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2781 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2784 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Binancecoin um 1,81 Prozent auf 617,95 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 606,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0939 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0910 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:25 auf. Es geht 3,40 Prozent auf 81,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 79,16 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,62 Prozent auf 8,942 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,629 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,96 Prozent auf 8,557 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,311 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 6,05 Prozent auf 0,9452 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8913 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.