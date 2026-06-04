Krypto-Marktbericht 04.06.2026 09:48:20

Kryptokurse am Donnerstagvormittag

Kryptokurse am Donnerstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,23 Prozent auf 63.896,65 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (64.043,31 US-Dollar).

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,20 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -11,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,68 Prozent auf 46,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 47,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.813,96 US-Dollar am Vortag auf 1.783,47 US-Dollar nach unten (1,68 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,49 Prozent auf 244,00 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 242,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 2,00 Prozent auf 1,177 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,201 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 362,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (359,68 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,75 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2007 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1965 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2095 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,2098 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3329 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3317 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 2,99 Prozent auf 602,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 620,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0914 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0894 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 69,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,68 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,28 Prozent auf 7,869 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,053 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 2,75 Prozent auf 8,111 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,340 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 4,17 Prozent auf 0,7912 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,8256 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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