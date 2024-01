Kryptokurse am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,66 Prozent auf 42.450,81 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 42.730,93 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,51 Prozent auf 240,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 244,23 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,29 Prozent auf 2.520,12 US-Dollar, nach 2.527,57 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um -0,10 Prozent auf 69,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 69,36 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Ripple bei 0,5626 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,5681 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,81 Prozent auf 0,5172 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5267 US-Dollar.

Nach 157,88 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagmittag um -0,72 Prozent auf 156,74 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2441 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2398 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0036 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0035 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1187 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1167 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0404 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -0,27 Prozent auf 28,72 US-Dollar, nach 28,80 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 1,27 Prozent auf 12,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,86 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at