|Krypto-Marktbericht
|
18.02.2026 12:43:06
Kryptokurse am Mittwochmittag
Am Mittwochmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 0,16 Prozent auf 67.371,32 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (67.480,85 US-Dollar).
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -5,7 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,13 Prozent auf 53,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,90 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.992,06 US-Dollar am Vortag auf 1.983,13 US-Dollar nach unten (0,45 Prozent).
Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,77 Prozent auf 558,90 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 563,21 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,475 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,471 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 341,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (332,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,47 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2810 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2820 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1657 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1663 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2820 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2805 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 0,23 Prozent auf 615,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 617,37 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1007 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1002 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 83,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (85,19 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,95 Prozent auf 9,053 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,139 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 12:26 ab. Es geht 0,32 Prozent auf 8,800 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,828 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9678 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,9678 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1773
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
182,3345
|
-0,1155
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8744
|
0,0013
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,1997
|
-0,0099
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.