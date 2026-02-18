Kryptokurse am Mittwochmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Am Mittwochmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:25 sank Bitcoin um 0,16 Prozent auf 67.371,32 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (67.480,85 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -5,7 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,13 Prozent auf 53,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 53,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.992,06 US-Dollar am Vortag auf 1.983,13 US-Dollar nach unten (0,45 Prozent).

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,77 Prozent auf 558,90 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 563,21 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,475 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,471 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 341,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (332,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,47 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2810 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,2820 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1657 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1663 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2820 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2805 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 0,23 Prozent auf 615,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 617,37 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1007 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1002 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 83,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (85,19 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,95 Prozent auf 9,053 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,139 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 ab. Es geht 0,32 Prozent auf 8,800 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,828 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9678 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,9678 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.