Kryptokurse am Montagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag.

Im Minus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,07 Prozent schwächer bei 65.310,69 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 65.353,74 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,59 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,8 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,78 Prozent auf 46,97 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 47,82 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ethereum-Kurs 0,79 Prozent stärker bei 1.966,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.951,44 US-Dollar.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 216,86 US-Dollar am Vortag auf 216,33 US-Dollar nach unten (0,25 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,108 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,112 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,13 Prozent auf 349,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 353,83 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1654 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1657 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1819 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1823 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3320 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3311 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Binancecoin um 0,43 Prozent auf 572,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 574,57 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0728 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0733 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 0,06 Prozent auf 76,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 76,58 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,62 Prozent auf 6,624 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,733 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,29 Prozent auf 8,793 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,818 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,7176 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7230 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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